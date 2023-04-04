Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 144,66 puan artarak 4.984,11 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 4.830,55, en yüksek 4.988,55 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,99 değer kazanarak tamamladı. Altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,32 artışla 1 milyon 245 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 144,66 puan artarak 4.984,11 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,97 puan ve yüzde 0,06 değer kazanarak 4.842,42 puandan başladı. Gün içinde en düşük 4.830,55, en yüksek 4.988,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,99 artışla 4.984,11 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 2,64, teknoloji endeksi yüzde 2,88, sanayi endeksi yüzde 2,02, hizmetler endeksi yüzde 3,60 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 178,08 puan ve yüzde 3,33 yükselişle 5.522,90 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 92'si prim yaptı, 8'i geriledi. Türk Hava Yolları,Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, Şişecam ve Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının onsu 2.017 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2.017 dolardan işlem görüyor.

Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,2 kazançla 1 milyon 245 bin liradan tamamladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 19,1867 lira, satışta 19,2636 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 19,1653 lira, satışta 19,2421 lira olarak belirlemişti.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 4 Aralık 2024 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 12,82'den, bileşik getirisi de yüzde 13,23'ten gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda, saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0960, sterlin/dolar paritesi 1,2490, dolar/yen paritesi de 131,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 azalışla 84,3 dolardan işlem görüyor.