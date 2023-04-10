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Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 2,35 değer kazanarak 5.040,40 puana yükseldi.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi
10 Nisan 2023 Pazartesi 13:08

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 115,76 puan değer kazanarak 5.040,40'a çıktı. Toplam işlem hacmi 25,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,88 ve holding endeksi yüzde 2,02 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri yükselirken, en çok kazandıran yüzde 3,34 ile inşaat oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, Türkiye'nin cari işlemler hesabı, şubatta 8 milyar 783 milyon dolar açık verirken, altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 834 milyon dolar fazla oluştu.

Analistler, küresel pay piyasalarının, ABD'de para politikalarına ilişkin artan belirsizliklerle yeni haftaya temkinli başladığını ifade ederek, çarşamba günü ülkede açıklanacak enflasyon verilerinin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

ABD'de cuma günü açıklanan tarım dışı istihdam verisinin 236 binle beklentilere paralel gerçekleştiğini anımsatan analistler, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mayıstaki toplantıda alacağı kararlara ilişkin piyasa beklentilerini önemli ölçüde değiştirdiğini söyledi.

Analistler, veri öncesi, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Banka'nın gelecek ay yüzde 45 seviyesinde bulunan 25 baz puanlık faiz artırma ihtimalinin veri sonrası yüzde 64'e çıktığını bildirdi.

Öğleden sonra yurt dışında ABD'de toptan eşya stoklarının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.850 seviyelerinin destek, 5.050 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Piyasalar #BIST
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