Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
Kılıçdaroğlu: Tek görevim bu ülkeye huzurun, bereketin gelmesi
0
Uzmanından çocuklara aşı uyarısı... Çocukların eksik aşısı olmamalı
Uzmanından çocuklara aşı uyarısı... Çocukların eksik aşısı olmamalı
0
Ameliyatsız estetik uygulamalarına dikkat!
Ameliyatsız estetik uygulamalarına dikkat!
0
Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
Devlet erkanı TBMM'nin açılışının 103. yıl dönümünde Anıtkabir'i ziyaret etti
0

Borsa haftaya yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,45 artışla 5.034,84 puandan başladı

Borsa haftaya yükselişle başladı
24 Nisan 2023 Pazartesi 10:01

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 22,50 puan ve yüzde 0,45 değer kazanarak 5.034,84 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,55 ve holding endeksi yüzde 0,38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,56 ile spor, tek kaybettiren yüzde 0,06 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Perşembe günü arife günü olması nedeniyle saat 12.40'a kadar gerçekleşen işlemlerde satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışın yüzde 0,97 altında 5.012,34 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizliklerle yön arayışının devam ettiğini belirterek, bu hafta Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası kararları ile ABD ve Avrupa'da büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemin yatırımcıların odağında olduğunu bildirdi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede atacağı adımlar yatırımcıların odağında yer almayı sürdürürken, Banka'nın piyasa beklentilerinden daha fazla faiz artışına gidebileceğine yönelik endişeler risk iştahını olumsuz etkiliyor.

Analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo beklenti endeksleri, ABD'de Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ile Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini aktararak, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.000 ve 4.980 seviyelerinin destek, 5.100 ve 5.150 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #Piyasalar #BIST
İlgili Galeriler
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
Manisa'da yaban hayatı fotokapanla görüntülendi
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
İzmir'de sağanak vatandaşları zorladı
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Depremzede çocuklar, İzmir Doğal Yaşam Parkı'nı gezdi
Önceki Haber
Trakya'da öğrenciler ara tatil sonrası dersbaşı yaptı
Sonraki Haber
Altaylı Marco Paixao, siyah-beyazlı formayla 100 gole ulaştı
Tepsiyle değil gramla baklava
Tepsiyle değil gramla baklava
0
Togg deneyim merkezi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
Togg deneyim merkezi, vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
0
SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota
SunExpress'ten İzmir'e 8 yeni rota
0
Otomotivcilerden seçim öncesi 4 istek
Otomotivcilerden seçim öncesi 4 istek
0
Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi
Altının kilogramı 1 milyon 320 bin liraya yükseldi
0
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram yoğunluğu başladı
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.