Borsa hesabı açmak için ne yapmak gerekir?

Borsa, bilenler için doğru yatırımlar yapıldığında yüksek getiriler sağlayan bir yatırım yapma platformu olarak görülebilir. Her ne kadar ülkemizde yaygın anlayış borsayı adeta bir şans oyunu görmek olsa da ve borsada işlem yapan kişilerin kullandıkları borsada oynamak tabiri bu anlayışı yaygınlaştıran bir sonucu verse de yine de borsanın bu tip bir şey olmadığını söyleyebiliriz.

Bilindiği üzere; borsa, anonim şirketlerin halka arz adı altındaki süreci tamamladıktan sonra hisse senedi adı verilen değerli emtialarının işlem görmesine izin verilen bir nevi hisse senedi adı altındaki şirketlere ait bu değerli emtiaların alım satımının yapıldığı yerdir.

Borsada yer alabilmek için gerekli olan şartların başında elbette şirketin anonim şirket olması gerekmektedir. Bununla birlikte çok daha teknik koşulların şirket tarafından yerine getirilmesi de bir diğer zorunluluktur.

Borsada yer alan bu şirketlerin borsa paydaşlarına satış gerçekleştirdikleri piyasada yer almak için ise bir borsa yatırım hesabı açılması gerekmektedir.

Bu hesap, bankalar üzerinden açılabileceği gibi borsa aracı kuruluşları üzerinden de açılabilmektedir. Elbette bankadan da aracı kuruluştan da hangi kuruluş kullanılarak açılırsa açılsın borsa hesaplarını açmanın da bir maliyeti bulunmaktadır. Bu maliyet, bankanın veya aracı kuruluşun aldığı komisyondur.

Borsada en az komisyon alan banka veya aracı kuruluşu bularak borsada işlem yapmanız halinde daha çok gelir elde edebilirsiniz.

Peki, borsa hesabı nasıl açılır? Gelin, daha detaylı bir göz atalım.

Borsa Hesabı Açma Şartları

Borsa hesabı açan kişilerin hesaplarını açtıktan sonra internet üzerinden kolayca borsada hisse senedi alım satım işlemlerini yapmaları mümkündür. Bu işlemleri gerçekleştirmek isteyen kişiler, artık gelişen teknoloji ile birlikte internet üzerinden bütün işlemleri gerçekleştirebilirler.

Borsada yatırım yapmak için bir aracı kuruluş veya banka ile anlaştıktan sonra internet üzerinden öncelikle hesap açmak için başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Yine, borsada ne şekilde işlem yapacağınıza dair eğitim materyalleri de aynı şekilde hesap açtırdığınız aracı kurum veya banka tarafından size sağlanacaktır.

Öncelikle hesap açtırmak için gerekli olan başvuruyu gerçekleştirdikten sonra Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı olarak imzalanan uluslararası sözleşme gereği Amerika Birleşik Devletleri’nde herhangi bir vergi yükümlülüğünüzün olmadığına dair veya böyle bir durum var ise detayları ile birlikte bildirebileceğiniz bir formun doldurulması gerekmektedir. Bu form doldurulduktan sonra gerekli onay işlemiyle birlikte borsada yatırım yapabileceğiniz yatırım hesabınız açılacaktır.

Borsa hesabınızın yer alacağı ve işlem yapacağınız kuruluşun periyodik olarak ilgili kuruluşlar tarafından denetlendiğinden de ayrıca emin olmanızda fayda bulunmaktadır.

Borsa hesabınız açıldıktan sonra bir başlangıç teminat tutarının yatırılması gerekecektir. Yatırılan bu tutarın ardından artık borsada işlem yapabileceksiniz.

Görüldüğü üzere borsada işlem yapmak için gerekli olan hesabı açmak işte bu kadar basittir. Siz de hemen bir aracı kurum veya banka üzerinden borsa işlem hesabınızı açtırın. Göreceksiniz ki borsada yatırım yapmak ve günün sonunda karlı çıkmak hiç de zannettiğiniz kadar zor olmayacaktır.