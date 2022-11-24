Borsa İstanbul'da gong Sanica Isı için çaldı

- Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun:- "Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon lira tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz oldu"

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul AŞ Genel Müdürü Korkmaz Ergun, "Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon lira tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz oldu." dedi.

Borsa İstanbul’da gong Sanica Isı Sanayi AŞ'nin halka arzı için çaldı.

Gong töreninde konuşan Korkmaz Ergun, Sanica Isı halka arzına gelen yüksek taleple, yaklaşık 801 milyon lira tutarında halka arz geliri ve 166 bin yatırımcıya gerçekleştirilen satışla çok başarılı bir halka arz olduğunu bildirdi. Ergun, Sanica Isı’nın başarılı halka arzının bu açıdan, hazırlığı devam eden halka arzlar için güzel bir örnek olduğunu ifade etti.

Sanica Isı’nın halka arzını önemli kılan bir yönü daha bulunduğunu belirten Ergun, şöyle devam etti:

"Genel açıdan sermaye piyasalarının, özelde ise Borsa'nın temel misyonlarından biri, ülkemizin sürdürülebilir büyümesinin temel dinamosu olan sanayi şirketlerimizin finansmanını sağlayan bir ekosistem olmasıdır. Bu amaçla, Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerinden Borsa'da işlem görmeyenleri tek tek ziyaret ediyoruz. Aynı zamanda, şirket ziyareti yaptığımız illerin sanayi odalarında da toplantılar düzenliyoruz. Bu çerçevede, 150 civarında şirket ile birebir görüştük. Şirketlerimize, Borsayı ve uzun vadeli TL’ye ulaşma imkânı sağlayan sermaye piyasalarını anlatıyoruz. Bu kapsamda, İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Konya, Ordu, Çorlu, Denizli, Kayseri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Adana, Mersin ve Hatay illerini ziyaret ettik. Diğer illerimizi, şirketlerimizi ve sanayi odalarını ziyaret etmeye devam edeceğiz."

Ergun, Sanica Isı’nın işlem görmeye başlaması ile Türkiye’nin 1000 büyük sanayi şirketlerinden birinin daha finansmanını Borsa İstanbul aracılığı sağlandığını belirterek, "Bu nedenle, bu süreçte emeği geçen herkese, şirket çalışanlarına, aracı kuruma, teşekkür ediyorum. Sanica Isı’ya Borsamız ailesine hoş geldiniz diyorum. Sermaye piyasalarımıza hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

- "Yatırımcılardan aldığımız destekle global marka olma hedefimize bir adım daha yaklaştık"

Sanica Isı Yönetim Kurulu Başkanı Nesimi Fatinoğlu da yurt içi bireysel ve kurumsal yatırımcıların yanı sıra bu dönemde yabancı kurumsal yatırımcıların da halka arzlarına yüksek ilgi göstermesinin haklı gururunu yaşadıklarını söyledi.

Yaklaşık 167 bine yakın yeni ortağın güvenin getirdiği sorumluluk bilinciyle yollarına dünden daha güçlü bir şekilde devam edeceklerini ifade eden Fatinoğlu, "Daha net ifadeyle yatırımcılardan aldığımız destekle Sanica Isı olarak ‘global marka’ olma hedefimize bir adım daha yaklaştık." ifadesini kullandı.

Halka arza liderlik eden Gedik Yatırım, eş lider İntegral Yatırım’ın yönetici ve çalışanlarına halka arz sürecindeki başarılı yönetimleri ve emekleri için teşekkür eden Nesimi Fatinoğlu, ayrıca konsorsiyumda yer alan 34 aracı kurum ve sermaye piyasası çalışanlarına halka arz sürecindeki katkıları nedeniyle teşekkür etti.

Fatinoğlu, Sanica Isı’nın Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerinde gerçekleştirdiği panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçaları üretimiyle Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından biri olduğunu vurguladı.

Fatinoğlu, şunları kaydetti:

"Elazığ, Manisa Akhisar ve İstanbul Beylikdüzü’nde yer alan üretim tesislerimizde tamamen yerli ve milli üretim anlayışıyla ürettiğimiz panel radyatör, kombi ve boru, bağlantı parçalarını dünyanın dört bir yanına, 54 ülkeye ihraç ediyoruz. Önümüzdeki dönem önceliğimiz yurtdışı yatırımlarımız olacak. Hedeflediğimiz yatırımları hızla hayata geçirdiğimizde vergisel avantajlarla yurt dışı pazarlarda rekabet avantajı kazanacağız. Böylece yurt dışında var olduğumuz pazarlarda konumumuzu güçlendirmenin yanında yeni pazarlara daha avantajlı bir şekilde girme şansı yakalayacağız. Sanica Isı olarak bugünden itibaren yurt dışı fırsatları değerlendirerek yatırımlarımızı hızla hayata geçireceğiz."

- "Borsaya yeni şirketler kazandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz"

Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Onur Topaç ise, “Gedik Yatırım olarak ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine gönülden inanıyor, doğru anlatım şekliyle yatırımcılarımızın yanında yer almayı önemsiyoruz." dedi.

Bu anlayışla 2011 yılından bu yana 25 halka arzda liderlik ve 3 halka arzda eş liderlik yaptıklarını belirten Topaç, Sanica Isı gibi üretim yapan, ihracat yapan, istihdam sağlayan ve büyüyen kaliteli yeni şirketleri Borsa'ya kazandırmak için Gedik Yatırım olarak var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Topaç, Sanica Isı’nın 800 milyon TL değerindeki halka açılmasına liderlik etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Üst düzey yönetim anlayışıyla dünya çapında bir Türk markası olmayı hedefleyen Sanica Isı’nın halka arzına hem bireysel yatırımcıdan hem de yurt içi ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan gelen talepten son derece memnunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Topaç, “Buna göre halka arzda talep edilen tutar toplam arz büyüklüğünün 10,9 katı olurken Sanica Isı paylarının halka arzında bireysel yatırımcılardan 13,7 kat, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9,3 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcılardan ise 3,4 kat talep gelmiştir. Halka arzını gerçekleştirdiğimiz bu payları toplamda yaklaşık 167 bin yatırımcıya dağıtmış durumdayız. Aldığımız yüksek talep, şirkete verilen değeri de gözler önüne sererken, buradan elde edilecek gelirin büyük oranda şirketin büyümesinde kullanılacak olması da büyük önem taşıyor. Sanica Isı’nın söz konusu gelirler ile kaydedeceği büyüme, ilerleyen dönemde çok daha fazla yatırımcıya ulaşacağını bizlere göstermekte.” diye konuştu.

- “Globalleşme yolunda büyük bir adım“

İntegral Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal da İntegral Yatırım olarak hayata geçirdikleri yenilikçi projeler ve sürdürülebilir bakış açısıyla sektörü daha ileriye taşımayı amaçladıklarını söyledi.

Kurum olarak uzman isimlerle yüz yüze ve çevrim içi gerçekleştirdikleri eğitimler sayesinde de sektörün bilinçli yatırımcılarla buluşup, büyümesine de katkı sağladıklarını aktaran Ulukartal, "Kurumsal Finansman departmanımız ile şirketlerin, halka arz yolundaki meşakkatli süreçlerinde onlara yol göstererek profesyonel ekibimiz ile gerekli tüm desteği sağlıyoruz. Bu sayede halka arz olmak isteyen firmaların kurumsallaşma ve globalleşme yolunda büyük bir adım atmalarını sağlarken, şirketlerin kurumsal ve bireysel yatırımcılarla buluşmalarına yardımcı oluyoruz." ifadelerini kullandı.

- Dünyanın en büyük emeklilik fonu Norveç Emeklilik Fonu Sanica Isı halka arzına katıldı

Verilen bilgiye göre, Gedik Yatırım’ın liderliğinde ve İntegral Yatırım’ın eş liderliğinde toplam 36 aracı kurumun yer aldığı konsorsiyum aracılığıyla 15-18 Kasım 2022 tarihlerinde oransal dağıtım yöntemiyle, pay başına 20,03 sabit fiyattan talep toplayan Sanica Isı’nın halka arzına yatırımcılardan toplamda 10,9 kat talep geldi.

Sanica Isı’nın halka arzına yurt içi bireysel yatırımcılardan belirlenen tahsisatın 13,7 katı, yurt içi kurumsal yatırımcılardan 9,3 katı ve bir süredir Türkiye sermaye piyasalarına ilgisi zayıf olan yabancı kurumsal yatırımcılardan ise belirlenen tahsisatın 3,4 katı talep geldi.

Dünyanın en büyük emeklilik fonlarından biri olan Norveç Emeklilik Fonu Norge Bank Investmen Management, Sanica Isı halka arz paylarının yüzde 5’ini aldı. 40 milyon TL nominal değerli paylarının halka arzında 166 bin 700 yatırımcıya dağıtım gerçekleştirilen Sanica Isı’nın halka açıklık oranı yüzde 29,63, halka arz büyüklüğü ise 801,2 milyon TL oldu.