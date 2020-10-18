Borsafe'ye 'Güvenli' belgesi

Farklı sektörlerde ülkesine katma değer ve istihdam sağlayan Bortar Grup’un şirketlerinden Kişisel Koruyucu Donanımlar sektöründe faaliyetlerini sürdüren Borsafe A.Ş. sektöründe ilk ve tek olarak TSE COVİD-19 Güvenli Hizmet Belgesi’ni almayı başardı.

İş dünyasının her alanında iş güvenliği ve işçi sağlığı konusunda sürdürülebilir değer yaratma vizyonu ile yolculuğuna başlayan Borsafe A.Ş. Türk Standartları Enstitüsü tarafından pandemi döneminde Covid 19 önlemleri kapsamında güvenli hizmet sunan kurumlara verilen TSE COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesini almaya hak kazandı.

Çalışan sağlığına özel önlem

Öncelikle kendi çalışanlarından başlayarak, hizmet sunduğumuz ya da aldığımız paydaşların ve çalışanlarının da sağlığını korumak için gerekli önlemleri alma ilkesini ilk günden beri şirketlerinde uyguladıklarını ifade eden Borsafe Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Küçükkurt, bu durumun TSE tarafından resmi olarak denetlenerek belgelendirilmesinden son derece mutlu olduklarını belirtti. Tüm Bortar Grup şirketleri olarak pandemi sürecinin başladığı günden bu yana alınabilecek her türlü önlemi aldıklarını vurgulayan Küçükkurt, öncelikle kendi çalışanları ve onların aileleri olmak üzere tüm hizmet sundukları paydaşların ve onların çalışanları ile ailelerinin de hayatlarını riske atmamak konusunda son derece hassas davrandıklarına dikkat çekti.

Sektöründe ilk ve tek

Bu konuda Türkiye’nin en yetkili ve önemli belgelendirme kurumu olan Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurarak aldıkları önlemlerin dışarıdan bir gözle değerlendirilmesini sağladıkları ve belgeyi almaya hak kazanarak bu konuda sektöründe ilk ve tek firma olmayı başardıklarına işaret eden Küçükkurt, “Yenilikçi ve maliyet azaltıcı yöntemlerle, firmaların iş güvenliği ekipmanları ve kişisel koruyucu donanım ihtiyaçlarına çözüm üretiyoruz. Bununla birlikte her türlü teknik bilgi ve desteği sağlayarak günün koşullarına uygun alınacak önlemlerle paydaşlarının hayatında katma değer yaratma devam ediyoruz. Bundan sonra da çalışanlarımız ve paydaşlarımız ile birlikte çağın şartlarına uygun olarak hizmet üretimini sürdüreceğiz” diye konuştu.