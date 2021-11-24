Bosch Car Service İzmir’deki ağını güçlendiriyor

Döviz kurundaki fahiş artış ve çip krizi araç bakım ve onarımına talebi artırdı. Bosch Car Service ise Türkiye'deki en çok araç parkına sahip üçüncü il durumunda olan yaklaşık 770 bin araç parkı kapasiteli İzmir’de servis ağını güçlendiriyor

FATİH ÖZKILINÇ- Bosch Otomotiv Yedek Parça Türkiye, İran ve Orta Doğu Bölge Direktörü Arda Arslan, İzmir’de 2004 yılında bu yana Bosch Car Service zincirinin bir parçası olarak faaliyet gösteren Otolab’da basın toplantısı düzenledi. İzmir’in yaklaşık 770 bin araç parkı kapasitesi ile Türkiye’deki en çok araç parkına sahip üçüncü il durumunda olduğunun altını çizen Arslan şunları söyledi: “İzmir’de 22 adet Bosch Car Service ile müşterilerimize hizmet veriyoruz. Bir yılda servislerimizdeki toplam mekanik araç giriş sayısı 48 bin 300 civarında olup, mevcut müşterilerimizin yanında yeni müşterilerimizi de servislerimizde ağırlamayı ve Bosch Car Service deneyimini yaşamalarını istiyoruz. Bosch olarak İzmir’in potansiyelini yakından takip ediyor, servis ağımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda İzmir’de 1 yeni servis noktası daha hizmete açmayı planlıyoruz. Saha ekiplerimizle servislerimizin kalitesini yıl boyunca denetliyor ve gizli müşteri testleriyle servislerimizin hazırlıksız oldukları zamanlarda da kontrolünü gerçekleştiriyoruz. Tüm bu motivasyon ile İzmir’de hizmet kalitemizi en iyi seviyede tutarak müşterilerimizi ağırlamaya devam edeceğiz.”

100 yıllık standart

Franchise modeliyle çalışan Bosch Car Service atölyelerinin, marka bağımsız teşhis analizi, bakım ve onarım hizmetleri sunduğunu belirten Arslan, “Atölyelerin hizmet portföyü, benzin, dizel, elektrik, hibrit motorlar gibi tüm tahrik sistemlerini ve ayrıca fren, cam, elektronik, lastik, ısıtma, klima servislerini de kapsıyor. Bosch Car Service portföyü, elektromobilite, otonom sürüş ve paylaşım konseptleri gibi mobilite trendlerinin eklenmesiyle sürekli olarak genişliyor. Müşterilerimiz, Bosch’un orijinal parçalarının iş ortağı atölyelerinde sürekli olarak bulunmasından ve düzenli eğitimler sayesinde her zaman en son bilgilere sahip nitelikli otomotiv mekatronik teknisyenlerinin hizmet vermesinden son derece memnun. Bosch Car Service’lerde güvenlik, güvenilirlik ve hizmet kalitesi, 100 yıllık bir standardımızdır” dedi.

Yeni nesil ustalara destek

Bosch’un, gelişen endüstrinin ihtiyaçları doğrultusunda yeni insan kaynağının yetiştirilmesine özel önem verdiğine de dikkat çeken Arslan şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda son olarak İstanbul İkitelli OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Topkapı Okulları) içinde bir Bosch Car Service açıldı. Bu servisin geliriyle hem okula kaynak sağlanıyor hem de meslek lisesi öğrencileri yerinde eğitim alma fırsatına kavuşuyor. Benzer projelerin, diğer şehirlerde de hayata geçirilmesi planlanıyor. Bosch, son olarak Türkiye’nin farklı şehirlerinde okuyan ve maddi durumu yetersiz olan meslek liselerindeki öğrencilerin eğitimine destek olmak amacıyla Türk Eğitim Vakfı ile işbirliği yaptı. Oluşturulan Bosch Car Service Burs Fonu ile Motorlu Araç Teknolojileri alanında eğitim gören 100 öğrencinin eğitimine 4 yıl boyunca destek verilecek. Ayrıca bu öğrencilere staj imkanı da sağlanacak. Bu projeye özel bir önem veriyoruz. Bizim için sosyal sorumluluktan öte; işimizin geleceği, sunduğumuz hizmetin kalitesi adına son derece önemli bir durum. Çünkü Türkiye’de ve aslında tüm dünyada da el sanatları, meslek öğrenen veya öğrenmek isteyen gençlerin sayısı hızla azalıyor. Biz, kendi sektörümüzde yeni nesil ustaların yetişmesine destek olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Kurdaki artış bakım ve onarımı tetikliyor

Türkiye’de son dönemde kurdaki fahiş artışın otomotiv yedek parça ve yan sanayine etkisine yönelik ise Arslan, “Sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına baktığımızda bir artış trendi olduğunu hepimiz gözlemliyoruz. Bu durum araç sahiplerinin bakım, onarım ve sahiplenme ihtiyacını artırıyor. Araçlar günümüzde daha fazla değere biniyor. O yüzden servislerimize gelen müşterilerimiz, kaliteli bakım ve onarım talebinde bulunarak araçlarının ömrünü uzatmak istiyor. Pandemiyle birlikte bireysel araç kullanımının da artığı bir dönem içerisindeyiz. Bu nedenle servislerimize daha fazla müşteri geldiğini ve bakım sıkıntılarının arttığını görüyoruz. Kurdaki artışla birlikte araçların daha fazla değerinin artmasıyla doğru ve eksiz bakım önem kazandı. Önümüzdeki dönemde bu trend daha da artacak. Çip krizi nedeniyle araç üreticileri istediği üretimi yapamıyor. Bu durum ikinci el araçların daha fazla kullanımına ve değerinin artmasına sebep oluyor. Bizim sektörümüzde ise böyle bir kriz araçların daha sürdürülebilir bakım ve onarımını tetikliyor” diye konuştu.