Bosch'tan Manisa'ya 40 milyon TL yatırım

Bosch Termoteknoloji, Manisa Fabrikası bünyesinde yeni açılan 13 bin 700 m2'lik Lojistik Merkezi'ne 40 milyon TL yatırım yaptı. Yeni Lojistik Merkezi, tedarikten müşterilere uzanan tüm değer akışını tek bir çatı altında toplayarak Bosch Termoteknik'in lojistik süreçlerini yalınlaştırıyor.

Mal giriş, depolama, üretim besleme ve müşterilere olan sevkiyat süreçleri Endüstri 4.0 uygulamalarıyla yüzde yüz izlenebilir hale geliyor. Lojistik Merkezi'nde tüm sevkiyat planlama ve malzeme hareketlerinde; barkot okuyucular, RFID, rampa yöntemi gibi modern teknolojiler kullanılarak çözümler sağlanıyor. Sistem üzerindeki faaliyetler gerçek zamanlı olarak ekranlardan izlenebiliyor.

Tek merkezden yönetim

Bosch Termoteknik Türkiye Ticari İşler Genel Müdürü Akın Kazak "Şirketimiz, Türkiye ve bölge ülkelerinin yanı sıra başta Avrupa ve İngiltere olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye sevkiyat sorumluluğunu taşıyor. Bu sorumluluk Bosch merkezin, Türkiye'ye olan güvenini yansıtıyor ve büyük potansiyel taşıyor. Stratejik konumumuzu yatırımlarla destekliyoruz; Aralık 2016'da açılan İnovasyon Merkezi yatırımımızı bu sene Lojistik Merkezimiz ile güçlendiriyoruz. Yeni Lojistik Merkezimiz ile tüm süreçlerimizi tek bir noktadan koordine ediyor olmamız hem iç hem dış lojistikte bize verimlilik kazandıracak. Üretime ve müşterilerimize daha etkin ve hızlı teslimat yapacağız" dedi.