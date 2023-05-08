BRC-20 kripto para birimleri bir haftada yüzde 682 büyüdü

Bir haftada yüzde 682 büyüme kaydeden BRC-20 kripto para birimleri, Bitcoin ekosistemindeki işlemlerden yüzde 6'lık pay almayı başardı.

Hızlı gelişen ekosistemlerden biri olan kripto para dünyasında son trend, mart ayında geliştirilen ve Ordinals Protokolü sayesinde değiştirilebilir dijital varlıklar olarak üretilen BRC-20 kripto para birimleri oldu. Protokolün geliştiricisi Ordspace tarafından takip edilen verilere göre, “Bitcoin Request for Comment” kelimelerinin baş harflerinden oluşan BRC-20 kripto para birimlerinin sayısının mayıs ayının başında 8 bin 800’ü aştığı ve toplam piyasa değerinin bir haftada yüzde 682’lik büyümeyle 137 milyonun üzerine çıktığı görüldü. “Kriptoya açılan kapı” mottosuyla faaliyet gösteren kripto para borsası Gate.io, BRC-20 token’lar arasında piyasa değeri en yüksek olan ORDI’yi platformunda listeledi.

BİTCOİN PAZARINDAN YÜZDE 6’LIK PAY ALDI

Domo takma isimli bir anonim kripto para analistinin Bitcoin blokzincirinde değiştirilebilir dijital varlıkların basım ve transferini kolaylaştırmak için mart başlarında geliştirdiği BRC-20 standardı, kısa sürede yatırımcıların ilgisini çekti. Ordinals Protokolü’nün yayımlanmasından birkaç hafta sonra ortaya çıkan bu kripto para birimleri, mayıs ayı itibarıyla toplam Bitcoin ticaret hacminden yüzde 6’lık pay almayı başardı.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan Gate.io Türkiye Araştırma Müdürü Sevcan Dedeoğlu, “Geliştiricilerin Bitcoin blokzinciri üzerinde metin kaydedebilmesine olanak tanıyan BRC-20 token'lar, son dönemin en çok ilgi çeken varlıklarından oldu. Gate.io olarak gelişmeleri yakından izliyor ve kullanıcılarımızın güncel dijital varlıklara erken erişimini önemsiyoruz. Bu kapsamda BRC-20 varlıkları arasında pazar payı en büyük olan ORDI’yi platformumuzda listeledik” dedi.

BİTCOİN İŞLEM ÜCRETLERİ DALGALANDI

Bitcoin blokzincirinde çalışan BRC-20 kripto para birimlerine olan yoğun ilgi, Bitcoin’deki işlem ücretlerinde dalgalanmaya sebep oldu. Bitinfocharts verilerine göre Bitcoin’deki ortalama işlem ücreti, geçtiğimiz hafta Haziran 2021’den bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaşarak 7 doların üzerine çıktı. BRC-20 kripto para birimlerinin akıllı sözleşmeleri kullanmadığını ve yalnızca Bitcoin cüzdanıyla ticaretinin yapılabildiğini ifade eden Sevcan Dedeoğlu, “Bitcoin’in en küçük birimi olan satoshi’lere bölünebilen, satoshi’lere içerik yazarak oluşturulan ORDI’nin yanı sıra PEPE, PIZZA, MEME ve MOON kripto para birimlerinin, şu an için BRC-20 kripto para birimlerinin toplam pazar payının yüzde 85’inden fazlasını oluşturduğunu biliyoruz. BRC-20, kripto para ekosisteminde yeni bir ‘şaka varlığı’ trendi başlattı” diye konuştu.

“BİN 400’Ü AŞKIN VARLIK YELPAZESİ HER GEÇEN GÜN GENİŞLİYOR”

224 ülkede, dünya çapında 12 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet verdiklerini hatırlatan Dedeoğlu, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

“Kurulduğu günden bu yana dünyanın ilk 10 borsası arasında yer alan Gate olarak, Türkiye'deki kripto para yatırımcılarının küresel trendlerden uzak kalmaması için platformda listelediğimiz varlıkları ve sunduğumuz yatırım çözümlerini her geçen gün geliştiriyoruz. ORDI de Gate platformunda alınıp satılabilen bin 400'ü aşkın varlık arasında eklendi. BRC-20 trendini izliyor, pazar hacmi açısından öne çıkan kripto para birimlerini listelemeyi sürdürmeyi planlıyoruz."