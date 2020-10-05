BRC ile KİA işbirliklerini kutladı

Güney Koreli otomotiv devi Kia, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC ile 24 yıllık işbirliğini yeni bir endüstriyel otomotiv projesiyle kutladı.

Kia XCeed 1.0 T-GDI LPG üretimi ortak çalışmalar sonucu başladı. Dünyanın önde gelen otomotiv firmalarının LPG dönüşümlerini gerçekleştiren BRC, ülkemizde de en çok tutulan modellerin LPG kiti üretimini üstleniyor.

Güney Koreli otomotiv devi Kia, dünyanın en büyük alternatif yakıt sistemleri üreticisi BRC ile 24 yıllık iş ortaklığını yeni bir endüstriyel otomotiv projesiyle kutladı. XCeed 1.0 T-GDI modelinin LPG dönüşümünü üstlenen BRC, ülkemizde de en çok tutulan modellerin LPG kiti üretimini üstleniyor. LPG'li araçlara tüm dünyada talebin artığı bir dönemde gelen haberle, daha fazla otomotiv kullanıcısının çevreci ve ekonomik LPG'ye yönelmesi bekleniyor.

LPG'li araç satışları ikiye katlandı'

Türkiye'de LPG'li araçlara olan talebin katlanarak artığını belirten BRC'nin Türkiye CEO'su Kadir Örücü, "Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de LPG'li araçlara olan talep artıyor. Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre 2019 yılında 6 bin 110 olarak gerçekleşen LPG'li araç satışı, bu yılın ilk altı aylık sürecinde 9 binlerin üzerine çıktı. Yeni ÖTV düzenlemesinin tüketiciyi küçük hacimli ve tasarruflu araçlara yönlendirmesiyle bu rakamın 20 binlerin üzerine çıkmasını bekliyoruz. Kia'nın yanı sıra Türkiye'de en çok satan modellerin de LPG dönüşümünü üstleniyoruz. BRC'nin bu konudaki deneyimi 90'lı yılların başına uzanıyor" ifadelerini kullandı.



