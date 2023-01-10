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Brent petrol fiyatı düştü! Benzine indirim geliyor! 11 Ocak Çarşamba'dan itibaren...

Brent petrol fiyatı düştü! Benzine indirim geliyor! 11 Ocak Çarşamba'dan itibaren...
10 Ocak 2023 Salı 09:30

Brent petrol fiyatlarındaki oynaklık devam ediyor. Fiyatların düşmesi sonrası benzine de indirim haberi geldi. 11 Ocak Çarşamba gününden itibaren benzinin fiyatında 63 kuruşluk bir indirimin yapılacağı açıklandı

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

11 Ocak Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 63 kuruş indirim bekleniyor.


AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Etiketler; #benzin #indirim #haber
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