Bu Merkez Bankası Başkanı da görevden alındı!

Türkiye Cuhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal görevden alındı, yerine 26'ncı dönem AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atamaları içeren Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararnamede Diyanet İşleri Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'na yönelik atamalar yer aldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi'ne göre; Giresun, Balıkesir, Kahramanmaraş, Iğdır, İzmir, Yozgat, Antalya, Şanlıurfa, Şırnak, Karaman, Hakkari, Bolu, Osmaniye ve Konya'ya yeni müftü atamaları yapıldı.

NACİ AĞBAL'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı görevinden alınan Naci Ağbal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bugüne kadar uygun gördüğü tüm görevler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Ağbal mesajında, "Sayın Cumhurbaşkanımıza Merkez Bankası Başkanlığı dahil bugüne kadar uygun görerek atadığı tüm görevlerden dolayı teşekkür ederim. Bugün itibariyle görevden alınmam nedeniyle de şükranlarımı arz ediyorum. Rabbim hepimizin hakkında hayırlısını nasip eylesin" ifadelerini kullandı.