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Bu ürünlerde KDV'nin kaldırılması bekleniyor!

Bu ürünlerde KDV'nin kaldırılması bekleniyor!
24 Ocak 2022 Pazartesi 09:13

KDV oranlarıyla ilgili düzenlemede sona gelindi. İddiaya göre temel gıda ürünlerinde KDV oranı sıfırlanacak. Bu ürünlerin peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması ve hijyenik ped gibi ürünler olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre aynı zamanda meyve ve sebzenin tarla fiyatı ile market fiyatı arasındaki dengesizlik de giderilecek


Gelir İdaresi Başkanlığı'nca KDV oranlarının aşağı çekilmesi için yürütülen çalışmada sona gelindi. KDV indirimi doğrudan vatandaşın cebine yansırken, üretici, ticaret yapanları da rahatlatacak. Gelir İdaresi Başkanlığı'nda odalar, sektör temsilcileriyle yapılan çalıştayda temel gıda ürünleri; peynir, yağ, süt, et, yumurta, bebek maması, hijyenik ped gibi lüks sayılmayan ürünlerde KDV'nin tamamen kaldırılması talebi ön plana çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin çok ses getireceğini söylediği yeni sistemde birkaç alternatif bulunuyor. KDV'nin sadeleştirilmesi, istisnalar, indirimler ve iade süreçlerine ilişkin çalışma hız kazandı. Öncelikle üzerinde durulan konu yüzde 18'lik KDV'nin düşürülmesi temel ihtiyaçlarda da verginin sıfırlanması yönünde.

Sabah gazetesinin haberine göre; Gıda, eğitim, sağlık gibi temel ihtiyaçlarda KDV oranlarında yapılacak düzenlemeyle fiyat etiketlerinde düşüş sağlanması hedefleniyor. Meyve ve sebzede tarladan çıkış ile perakende satış arasındaki oran dengesizliğinin de giderilmesi hedefleniyor. Bunun ortadan kalkması için de toptan mal, perakende ve hizmet tesliminde tek oran KDV uygulanması planlanıyor. Mevcut uygulamada tarladan çıkış yüzde 1, perakende satışta yüzde 8 KDV alınıyor. Sektör temsilcileri, elektrik, su, doğal gaz gibi temel ihtiyaçlardaki vergilerin de indirilmesini talep ediyor.

KONFEDERASYON KDV'NİN KOMPLE KALDIRILMASINI İSTİYOR

Tüketici Konfederasyonu temel ihtiyaçlarda KDV'nin komple kaldırılmasını, bazı sektör temsilcileri de gıdada tek bir KDV oranı uygulanıp yüzde 1'e çekilmesini istiyor. Pakette yatırımcıyı teşvik eden, tüketicinin de alım gücünü artıran tedbirler olacak. KDV, hâlihazırda 1,8 ve 18 olmak üzere 3 farklı şekilde uygulanıyor. Farklı KDV rakamlarının uygulanması sorunlara neden oluyor.

Etiketler; #kdv #kdv oranı #yüksek fiyatlar #kdv düzenlemesi #Nureddin nebati
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