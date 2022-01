Buğdaya zam geldi, ekmeğe de zam kapıda!

Yeni yıla girmeden başlayan zamlar yeni yılda da sürüyor. Gıda fiyatları almış başını giderken, akaryakıt fiyatları ve elektriğe gelen zamlar vatandaşı perişan ediyor. Bu zamlara bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre ekmeklik buğday ve arpaya da zam geldi. Toprak Mahsulleri Ofisi, ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 zam yaparken, arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptığını duyurdu

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasayı regüle etmek için sattığı ekmeklik buğday fiyatına yüzde 23 ve arpa fiyatına ise yüzde 24 zam yaptı. Alınan bilgiye göre besici ve yetiştiricilere 2050 TL/Ton'dan satılan arpa fiyatı Ocak ayı itibariyle 2550 TL/Ton'a, un ve bulgur fabrikalarına 2625-2675 TL/Ton'dan satılan ekmeklik buğday fiyatı ise 3225 – 3275 TL/Ton'a çıkarıldı.

2022'nin ocak ayı için 1 milyon 220 bin ton hububatı satışa açtığını açıklayan TMO, "Artan hammadde fiyatlarının et, süt ve yem üreticilerimizin maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisini hafifletmek üzere temmuz ayından itibaren 'Yem Regülasyon Çalışması' kapsamında satışlara başlanmış, eylül ayı itibariyle de 'Un Regülasyon Çalışması' kapsamında un sektörüne yönelik ekmeklik buğday satışlarına başlanmıştır. 2022 yılı ocak ayında da hububat ve bakliyat satışlarına devam edilecek olup bu kapsamda; kuruluşumuzca arpa satışlarımız 2 bin 550 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak besici ve yetiştiricilerimize, ekmeklik buğday satışlarımız 3 bin 275-3 bin 225 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak un fabrikalarına ve bulgur fabrikalarına, makarnalık buğday satışlarımız 3 bin 950-3 bin 900 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak bulgur fabrikalarına, mısır satışlarımız 2 bin 950 TL/ton fiyatla peşin bedel mukabili olarak kanatlı hayvan besici yetiştiricilerine (beyaz et, yumurta vs.) ve büyükbaş yetiştiricilerine (24 aydan büyük dişi büyükbaş) yönelik yapılacaktır" açıklaması yaptı.