Cari açık açıklandı: 12 ayda 14 milyar 256 milyon dolar

Türkiye'nin cari işlemler hesabı, geçen yılın kasım ayında 2 milyar 681 milyon dolar açık verirken, 12 aylık cari açık 14 milyar 256 milyon dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan ödemeler dengesi verilerine göre, 2020 yılının kasım ayında 3 milyar 547 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabı, Kasım 2021'de 866 milyon dolar azalarak 2 milyar 681 milyon dolar açık verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 14 milyar 256 milyon dolara geriledi.

Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaynaklı net girişlerin bir önceki yılın kasım ayına göre 794 milyon dolar artarak 1 milyar 916 milyon dolara yükselmesi ve ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 385 milyon dolar azalarak 3 milyar 475 milyon dolar olarak gerçekleşmesi etkili oldu.

Bir önceki yılın kasım ayında 1 milyar 139 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, geçen yılın aynı döneminde 2 milyar 406 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler de Kasım 2021'de bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon dolar artarak 1 milyar 549 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde, birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 5 milyon dolar artarak 986 milyon dolara yükseldi. 2020 yılının kasım ayında 172 milyon dolar net çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, geçen yılın kasım ayında 136 milyon dolar net çıkış gerçekleşti.