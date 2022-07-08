Cari açık açıklandı! Gelirler gideri yine karşılamadı!

Cari işlemler açığı, mayısta 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı, 29 milyar 444 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı, 29 milyar 444 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yıl 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayında 170 milyon doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 24 milyon doları net çıkış kaydetti.