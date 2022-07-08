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Cari açık açıklandı! Gelirler gideri yine karşılamadı!

Cari işlemler açığı, mayısta 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. 12 aylık cari işlemler açığı, 29 milyar 444 milyon dolar oldu

Cari açık açıklandı! Gelirler gideri yine karşılamadı!
08 Temmuz 2022 Cuma 11:27

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), mayıs ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, önceki yılın aynı ayına göre 3 milyar 151 milyon dolar artarak 6 milyar 468 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı, 29 milyar 444 milyon dolar oldu. Bu gelişmede, geçen yılın aynı ayına göre, hizmetler dengesi kaynaklı girişlerin 2 milyar 325 milyon dolar artarak 3 milyar 222 milyon dolara yükselmesi ve birincil gelir dengesi kaynaklı çıkışların 417 milyon dolar azalarak 913 milyon dolara gerilemesine rağmen ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığının 5 milyar 699 milyon dolar artarak 8 milyar 753 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Geçen yıl 1 milyar 28 milyon dolar açık veren altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bu ay 388 milyon dolar fazla verdi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 1 milyar 545 milyon dolar artarak 2 milyar 97 milyon dolar olarak gerçekleşti. Önceki yılın aynı ayında 170 milyon doları net giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kalemi, bu ayda 24 milyon doları net çıkış kaydetti.


Kaynak: DHA
Etiketler; #cari açık #merkez bankası #dolar
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