Günümüzde her geçen süreçte daha yaygın hale gelen bir sektör de catering firmalarıdır.

Kelime anlamı olarak yiyecek temin edilen firma anlamına gelirken, günümüzde daha çok toplu yemeklerde tercih edilen bir sektördür. Düğün, cenaze, vb... toplu yemeklerde akla gelen ilk tercihtir. Daha çok iş yerlerinde tercih edilen catering firmaları hem pratik hem ekonomiktir.

Yemek Firmaları

Başta büyük şehirler olmak üzere catering firmalarının artmasıyla birçok yerde yemek firmaları açıldı. Bu yemek firmalarının birçoğu internet üzerinden de çalışmalar yapmaktadır. Bu yemek firmalarından biri de "CRC Kurumsal" firmasıdır.

CRC kurumsal

Ortak satın alma fikri ile 2006 yılında sektöre adım atan kurumsal bir firmadır. İlk olarak ortak satın alma fikrini yemek sektöründe işlevsel hale getirmiştir. 2007 yılında büyüyerek 1000 kişiye hizmet vermiş ve kurumsal hale gelmiştir. 2016 yılında ise 120.000 kişiye ulaşarak yemek hizmetini müşterilerine ulaştırmıştır. 2010 senesi itibariyle yelpazesini genişleterek ortak satın alma konusunda sektöre fayda sağlamıştır. 71 ilde 500'den fazla üyesi ile hizmet vermektedir.

1. CRCkurumsal.com.tr Hangi Ürünlerin Satışını Yapıyor?

Personel yemek hizmetleri(taşıma yemek hizmeti, restoran yemek hizmeti, yerinde yemek hizmeti), etkinlik ve yemek organizasyonları(düğün, piknik, vb...), içme suyu hizmeti, araç kiralama, akaryakıt, kurye ve kargo hizmeti ile müşterilerine hizmet veren kurumsal bir firmadır.

2. CRCkurumsal.com.tr Kullanıcılar İçin Sunduğu Avantajlar Nelerdir?

Misyonunda çözüm ortağı olan firma uzman personeli ile gerekli alt yapıyı sağlayarak müşterinin hizmete kolaylıkla ulaşmasını sağlar. CRC Kurumsal sayesinde müşteriler istediği yemeği daha uygun bir fiyata tüketebilmektedir. Müşteriyi uygun profile yönelik catering firmasına yönlendirir. CRC Kurumsal birden fazla yemek firması ile çalıştığı için müşterilerine sabit fiyat avantajı imkanı verir. Kurumsal olan CRC firması müşterilerine kalite sürekliliği sunar.

Müşterilerine müsait oldukları ve istedikleri zaman yemeği denetleme ve raporlama fırsatı sunar. CRC Kurumsal anlaşmalı olduğu yemek firmaları ile müşterilerine tek fatura göndererek muhasebe yükünü azaltır. Yemek memnuniyeti anketi yaparak müşteri memnuniyetini sağlar. Aynı zamanda CRC Kurumsal yemek sayısı siparişini ve takibini yaparak müşterilerin kendini daha özel hissetmesini sağlar.

3. CRCkurumsal.com.tr Yapılan Alışverişlerin Ödemeleri Nasıl Yapılıyor?

her konuda tedarikçilerini ve müşteri memnuniyetini düşünen CRC Kurumsal ödeme noktasında da kolaylık sağlar. Bu konuda tedarikçilerine anlaşma yaptığı vadeler içerisinde ödeme avantajı alma şansı vermektedir.

4.CRCkurumsal.com.tr Sıklıkla Güncelleniyor Mu?

Müşteri memnuniyetini baz alan CRC Kurumsal müşteri anketleri ve raporlama ile sürekli güncellenmektedir. Müşteriden gelen fikirleri önemseyen firma kaliteli hizmet için güncellemeler yapmaktadır. Sürekli gelişen ve güncellenen bir kalite ile müşterilerine hizmet vermektedir.

5.CRCkurumsal.com.tr Ait Olan Kampanyalar Nelerdir?