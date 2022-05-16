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Çaya yüzde 43,71 zam geldi!

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım sosyal medya hesabından çaya yüzde 43,71 zam yapıldığını paylaştı

Çaya yüzde 43,71 zam geldi!
16 Mayıs 2022 Pazartesi 14:22

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından çaya yüzde 43,71 oranında zam yapıldığını yazdı.

Yıldırım paylaşımında "Çaya yüzde 43,71 zam - Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını %76 artışla kiloda 6,70 lira açıkladı. Kiloda 30 kuruşluk primle 7 lira olan fiyat çiftçinin cebine girmeden çaya zam yapılmış oldu" diye yazdı.

Etiketler; #çay #çaykur #çay zammı
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