Çaya yüzde 43,71 zam geldi!

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım sosyal medya hesabından çaya yüzde 43,71 zam yapıldığını paylaştı

Gazeteci Ali Ekber Yıldırım, sosyal medya hesabından çaya yüzde 43,71 oranında zam yapıldığını yazdı.

Yıldırım paylaşımında "Çaya yüzde 43,71 zam - Çaykur, çaya ortalama yüzde 43,71 oranında zam yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs’ta 2022 ürünü yaş çay alım fiyatını %76 artışla kiloda 6,70 lira açıkladı. Kiloda 30 kuruşluk primle 7 lira olan fiyat çiftçinin cebine girmeden çaya zam yapılmış oldu" diye yazdı.