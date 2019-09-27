ÇAYKUR'un özelleştirilmesine en çok Rizeliler karşı

CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, çayın başkenti Rize'ye bir ziyaret gerçekleştirerek çay üreticilerinin ve Rize halkının sorunlarını dinledi. ÇAYKUR'un özelleştirilmesi fikrine en başta Rizelilerin karşı olduğunu söyleyen Serter, "Rizeli çayımıza dokunmayın diyor. Bu çağrıyı duyun" dedi.

Verimli temaslar

CHP Genel Merkezi tarafından yapılan bir görevlendirme çerçevesinde Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer ve Muğla Milletvekili Mürsel Alban ile beraber Rize'de temaslarda bulunan İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP parti örgütünü, sivil toplum örgütlerini, meslek odalarını ziyaret etti ve halkla bir araya geldi.Rize halkıyla çay toplayan İzmir Milletvekili Bedri Serter ziyareti şu sözlerle değerlendirdi: "Rize şehrimize CHP milletvekilleri olarak gerçekleştirdiğimiz ziyaretimiz çok verimli geçti. Ülkede yaşanan ekonomik kriz Karadeniz Bölgesi'nde de kendini ciddi anlamda hissettiriyor. Rize şehrimizin ana gerçeği ve hayat iksiri "Çay" ve Rize şehrinde ÇAYKUR'un 42 tane fabrikası var. Temaslarımız boyunca bize aktarılan ilk nokta, bu fabrikaların teknolojik altyapılarının yenilenmesi gerektiği oldu."

Temel geçim kaynağı

Rizelinin "ÇAYKUR özelleştirilmemeli, halkın ve devletin malı olarak kalmalıdır" dediğini vurgulayan Serter, "350 bin nüfuslu Rize şehrimizin en temel geçim kaynağı olan çayın en önemli kurumu olan ÇAYKUR'un özelleştirilmemesi gerektiğini herkesten duyduk. Bu özelleştirmenin gerçekleştirilmesi halinde Rize nüfusunun yüzde 50'sinin göç edeceği gerçeği ortadadır. ÇAYKUR mutlaka halkın ve devletin malı olarak kalmaya devam etmelidir" dedi.

Havalimanı ve Ayder Yaylası da gündem

Serter, ayrıca turizm noktasında da Rize'nin bazı fırsatları olduğunu söyleyerek, "Çok acil bir şekilde Rize'nin Pazar ilçesindeki havalimanın tamamlanması halkın beklentisidir ve bu havalimanının Rize'nin turizm potansiyelini arttıracağı açıktır. Son günlerde yaylada kurulan salıncaklarla gündeme gelen Ayder Yaylası konusunun da Rize halkının başlıca gündemlerinden olduğunu hatırlatırım. Çevre Bakanlığı'na da Rize halkının mesajını iletmek isterim. Rize halkı, Ayder Yaylası'na dair bir projeksiyonu, planı bir an evvel beklemektedir ve Rize halkı yaylanın peşkeş çekilmesine müsaade etmeyecek" dedi.