Celep: “2023 hedefleri için bir arada olmalıyız”

Türkiye’nin kuru meyve ihracatında dünyada lider konumunda olabileceğini belirten Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, kuru meyve sektörünün 2023 yılı için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması için sektör paydaşlarının bir arada olması gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin 2019-2020 yıllarını kapsayan Olağan Mali Genel Kurul Toplantısı Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel kurul toplantısına Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep ve birlik üyeleri katıldı. Genel kurul toplantısında konuşan Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, 2020-21 sezonunda 19 Haziran itibariyle kuru üzüm ihracatında geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 11’lik azalış, değerde yüzde 17’lik azalış olduğunu, kuru incirde miktar bazında yüzde 7’lik, değer bazında yüzde 15’lik bir artış olduğunu, kuru kayısı ihracatında ise yüzde 9 azalış yaşanırken, ihracat gelirinin yüzde 16 arttığını söyledi.

İhracat geliri 275 milyon dolar

Sektör ihracatının son 5 yıldır 1,3-1,4 milyar dolar seviyelerinde seyrettiğini belirten Celep,“2019 yılında toplam kuru meyve miktar bazında 485 bin ton, değerde 1 milyar 416 milyon dolar, 2020 yılında ise Türkiye geneli kuru meyve ihracatımız bir önceki yıla göre miktar bazında yüzde 1,6’lık azalışla 477 bin ton, değer bazında yüzde 1,2 azalışla 1 milyar 399 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği’nin yıllık bazda ülkemizin toplam kuru meyve ihracatındaki payına bakıldığında miktar bazında yüzde 75’ini, değer bazında ise yüzde 61’ini gerçekleştirdi. Sezonluk olarak incelediğimizde ise, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda 19 Haziran itibariyle kuru üzüm ihracatımızda geçtiğimiz sezonun aynı dönemine göre miktarda yüzde 11’lik azalış, değerde yüzde 17’lik azalışla toplam 184 bin ton üzüm ihracatı karşılığında 356 milyon dolar gelir elde edilmiştir. Kuru incir ihracatımız ise sezon başından 19 Haziran’a kadar miktar bazında yüzde 7’lik, değer bazında yüzde 15’lik bir artışla hepimizin yüzünü güldürmüştür.Bu çerçevede, 60 bin ton kuru incir ihracatından 217 milyon dolarlık bir gelir elde edilmiştir. Kuru kayısı ihracatımızda ise sezon başından 19 Haziran’a kadar geçen sürede miktar bazında yüzde 9 azalış yaşanırken, ihracat gelirimiz yüzde 16 oranında artmış ve 82 bin 500 ton kuru kayısı ihracatı karşılığında 275 milyon dolarlık bir ihracat gelirimiz olmuştur” ifadelerinde bulundu.

Sektörün sorunlarına çözüm bulunmalı



Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısı da okratoksin-a ve pestisit ile kuru kayısıda kükürt limitleri sorunu, AB’deki aktif maddelerle ilgili güncelleme çalışmaları gibi önümüzdeki dönemde karşımıza çıkabilecek sıkıntıları aşmak için tüm güçlerini seferber ettiklerini dile getiren Celep,“Kuru meyve ihracatımızı sürdürülebilir bir şekilde arttırmaya çalıştığımızı ifade etmek istiyorum. Diğer yandan, sektörün gelişmesi için kaliteli hammadde tedarikinin asli unsur olduğunun bilinciyle üretim miktar ve kalitesinin artması için elimizden gelen tüm desteği veriyor, yeni projeler geliştiriyor, geliştirilen projelere destek veriyoruz. Biz artık yeni şeyler söylemek gerektiğini, yeni projeler ve yeni bir bakış açısı ile sektörün yaşadığı sorunlara çözüm bulunması gerektiğine inanıyoruz. Bunun için kısa vadeli ve bireysel fayda getirecek yaklaşımlar yerine, orta-uzun vadeli ve sektörün tamamına fayda sağlayacak bir yaklaşım sergilenmesinin ülkemiz, sektörümüz ve firmalarımız için daha hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyoruz” dedi.

Stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz



Kuru meyve sektöründe dünyada ihracatta lider konumunda olduğumuzu ancak sektörün ihracatının son yıllarda 1,3-1,4 milyar dolar aralığında sıkışıp kaldığını söyleyen Celep,“Kuru meyve sektörünün 2023 yılı için belirlediği 3 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşması ve mevcut potansiyelimizi en etkili şekilde ihracatımıza yansıtabilmek için, sektör paydaşları olarak bir arada olmalı, kısa-orta-uzun vadeli stratejilerimizi gözden geçirmeliyiz. Şayet üniversitelerle iş birliği, Ar-Ge, tasarım ve markalaşma gibi birçok aşamada yol kat edersek, tüm paydaşlarımızın güç birliği ile, daha katma değerli ürün ihracatına odaklanır, böylece 2023 hedeflerine ulaşırız” diye konuştu.