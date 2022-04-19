Cep telefonu fiyatlarında ÖTV matrahı değişti. Peki fiyatlar düşecek mi?

Cep telefonunda özel tüketim vergisi matrahları yeniden belirlendi. Karar Resim Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre 640 TL olan yüzde 25'lik en düşük vergi matrah dilimi 1.500 TL'ye yükseltildi. Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.

Cep telefonu tesliminde ÖTV matrahları yükselten Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan düzenlemede, yüzde 25'lik en alt dilime giren cep telefonları için matrah yükseltildi. Yeni düzenleme ile alt ÖTV dilimine giren telefonların fiyatlarına da indirim gelmiş oldu.

Cep telefonu fiyatlarına yüzde 25, yüzde 40 ve yüzde 50 oranında üç farklı ÖTV oranı uygulanıyor. Önceki düzenlemeye göre 640 lira olan yüzde 25 ÖTV uygulanan cep telefonlarının üst fiyat sınırı 1500 liraya yükseltildi.

Yüzde 40 oranında ÖTV uygulanan 640 lira ile 1500 lira arasındaki cep telefonlarında üst limit ise 3 bin liraya yükseltildi. Fiyatı 3 bin liranın üzerinde olan cep telefonlarının ÖTV oranı ise yüzde 50 olarak uygulanacak.

Yeni ÖTV düzenlemesiyle lüks pahalı telefonların fiyatlarında değişiklik olmazken fiyatı ucuz cep telefonlarına kademeli olarak indirim gelecek.