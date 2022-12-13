Çeşme otellerinde yılbaşı yoğunluğu! Rezervasyonlar yüzde 80'e ulaştı. Fiyatlar ne kadar?

İzmir'in gözde tatil noktalarında Çeşme'de yılbaşına sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, yılbaşında açık olan otellerin yüzde 80 doluluğa ulaştığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye’nin önde gelen turizm destinasyonlarından, İzmir'in en ünlü ve gözde tatil noktalarından biri olan Çeşme'de yılbaşına sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. “Yeryüzündeki cennet” olarak da tarif edilen ilçede yeni yılı karşılamak isteyen vatandaşlar harekete geçti.

Son yıllardan Koronavirüs Pandemisi nedeniyle yılbaşlarını evlerinde karşılayan vatandaşlar, 2023’ü otellerde karşılamak için rezervasyonlarını yaptırmaya başladı. İlçedeki yılbaşı öncesi hareketlilik hakkında bilgi veren Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, “Yılbaşını Alaçatı’da geçirmek bir moda haline geldiği için yoğun bir hareketlilik var. Yılbaşını ilçemizde geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyonlarını yaptırıyor. Henüz yılbaşına 15 günden fazla olmasına rağmen açık olan otellerimiz yüzde 80 doluluğa ulaştı” dedi.

Geçmiş sezonları aratmadı

İki yıl süren pandemi kısıtlamalarından sonra 2022 sezonun Çeşme’de eski seneleri aratmayacak düzeyde geçtiğini kaydeden Demir, “Eski sezonları aratmayacak bir sezon geçirdik. Çeşme’nin maalesef çok uzun bir sezonu yok. Mayıs ayı ile eylül ayı arasında geçen bir sezon var. 2022’de doluluk noktasında 2019 sezonu verilerini aşağı yukarı yakaladık” ifadelerini kullandı.

Fiyatlar 700 TL ile 110 bin TL arasında değişiyor

Yılbaşını Çeşme’de geçirmek isteyen vatandaşlar için otellerde 2 gece 3 gün olarak yılbaşı paketleri satılırken konaklama şekline göre fiyatlar değişkenlik gösteriyor. İlçedeki otellerde her bütçeye uygun konaklama fırsatları sunulurken iki gecelik konaklama fiyatları 700 TL ile 110 bin TL arasında seyrediyor.