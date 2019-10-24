Ceviz bahçesi kurmak karlı bir yatırım mıdır?

Ceviz, günümüzde insanların tüketim alışkanlıklarına bakıldığında dünya tarımında önemli bir potansiyeli vardır.

Türkiye cevizin gen merkezlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Türkiye ekolojik özellikler bakımından anavatan olarak kabul edilmektedir. Türkiye’de ceviz yetiştiriciliği geçmiş yıllarda ev bahçeleri veya sınırları ayırmak için yapılırken, günümüzde cevize olan ilgi artmıştır. Kapama bahçeler şeklinde bilinçli ceviz yetiştiriciliği yapılmaya başlanmıştır.

Sağlıklı beslenme son yıllarda dünyada önemli hale gelmiş, çabuk tüketilen gıda ürünlerinden olan sert kabuklu meyve yetiştiriciliği, ekonomiklik ve beslenme açısından üreticilerin yatırım tercihleri haline gelmiştir. Ceviz yetiştiriciliği dünya genelinde pek çok sektör için önemli bir meyve türüdür. Besin değerinin yüksek olması, tüketicilerin talebinin artmasına neden olması, gıda, mobilya, ilaç gibi sanayi sektörlerinde üreticilerin de tercihi olmaktadır. Bu özellikleri itibariyle dünya ve Türkiye’de ceviz dikimiyle ağaçlandırma alanlarında artış meydana gelmektedir.

Bu yazımızda ceviz fidanı dikmek karlı bir yatırım mıdır, ceviz fidanı yetiştiriciliğine devlet destek sunmakta mıdır gibi soruların cevaplarını irdeleyeceğiz.

Türkiye’de Ceviz Üretimi

Ceviz’in 2016 yılı verilerine baktığımızda, sert kabuklu meyveler içerisinde dünyada alan olarak % 24’lük payı ile ilk üç sırada yer almaktadır. Üretim miktarı bakımından % 34’lük pay ile ilk sıradadır. Diğer kabuklu meyvelerin üretim miktarlarına baktığımızda, sırasıyla % 29 ile badem, % 21 ile kestane, % 10 ile antep fıstığı ve % 6 ile fındık yer almaktadır.

Türkiye’deki üretim durumlarına baktığımızda, kullanılan tarım alanları yaklaşık 23,7 milyon hektar olup, bunun 2 milyon hektarlık alanı meyve bahçeleri ile kaplıdır. Sert kabuklu meyve alanı içerisinde Türkiye’de 2016 yılında % 61,31 ile fındık ilk sırada yer alırken, bunu % 27,24 ile antep fıstığı, % 7,55 ile ceviz, % 2.90 ile badem ve son olarak % 1 ile kestane izlemektedir.

Türkiye’de ceviz HYPERLINK "https://www.cevizfidanifiyatlari.com/" fidanı diken üreticilere, resmî ve özel kuruluşlar tarafından kapama ceviz bahçesi kurulumu için teknik bilgiler verilmektedir. Türkiye’nin ceviz üretiminde iç talebi karşılayabilmesi, ceviz ağaçlarının kesilmemesi için aşılı fidan çalışmaları ile beraber kapama bahçelerinin kurulmasına yönelik Tarım ve Orman Bakanlığınca “Türkiye Ceviz Eylem Planı” çerçevesinde ceviz yetiştiriciliğinin gelişmesi için önemli destekler verilmektedir. 2016 yılında en fazla ceviz ağacı sayısına sahip ilk üç il arasında, 822.866 adet ile Çorum, 728.555 adet ile Manisa ve 714.690 adet ile Denizli yer almaktadır.

En Verimli Ceviz Fidanı Çeşidi Hangisidir?

Ceviz fidanı çeşitlerine baktığımızda Chandler ceviz fidanı dünyada verimi en fazla olan türlerdendir. Dikimi yapıldığı ilk yıldan itibaren verim vermeye başlayan bu ceviz ağaçlarının yaşı 10 yıla ulaştığında ağaç başına 40 ila 50 kilo arası ceviz toplamak mümkündür.

Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tarım İl veya tarım ilçe müdürlüklerine bizzat yapılmaktadır. Hibe almak için proje oluşturmanız gerekmektedir. Projede öncelikle ekeceğiniz alana ve toprak yapısına bakılmaktadır. Diğer detaylar ise, tarlanın büyüklüğü, dikim sıklığı, elektirk-su durumu gibi çeşitli özelliklere bakılmaktadır.

Ceviz Fidanı Dikenlere Dönüm Başına Ne kadar Kredi Verilir?

Dönüm başına genel olarak 1000 TL olarak destek kredi verilmektedir. 15 yıl geri ödemeli olarak kredi olarak verilmektedir. Krediyi alabilmeniz için, Tarım Hayvancılık Bakanlığı tarafından, onay alması gerekir. Ödemeler yapmış olduğunuz işlere karşılık, fatura karşılığı yapılır.

Ceviz Yetiştiriciliği Hibe Şartları Nelerdir?

Hibe alabilmek için ilk yapmanız gereken işlem çiftçi kayıt sistemine üye olmanızdır. Her yıl 31 Temmuz’a kadar fidanları aldığınız yerden tarafınıza verilecek olan belgeler veya sertifikalarla başvurmanız gerekmektedir. İlgililer başvurudan sonra bahçenize gelip, ekilen fidanları yerinde görüp, hibeye hak kazandıysanız bir yıl sonra Ziraat Bankası aracılığıyla gerçekleşir.

Önemi her geçen gün artan bu sektörde deneyimli ekiplerle çalışmak için tecrübeli teknisyenlerimizle her zaman yanınızdayız.



