CHP Ekonomi Masası İzmir iş dünyası ile buluştu: Türkiye güven bunalımı yaşıyor

İzmir’de iş dünyası temsilcilerine seslenen CHP Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, ülkede güven bunalımı ve istikrarsızlık yaşandığını belirterek yönetimin ve sistemin değişmesi gerektiğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir iş dünyası ile bir araya gelmek ve temaslarda bulunmak üzere kente gelen Cumhuriyet Halk Partisi(CHP) Ekonomi Masası Heyeti, İzmir programının ikinci gününde oda, borsa, birlik ve dernek başkanlarıyla bir otelde buluştu. Ekonomi Masası Heyeti ile buluşmaya İZTO Başkanı Mahmut Özgener, EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, İTB Başkanı Işınsu Kestelli, DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk başta olmak üzere iş dünyası temsilcileri katıldı. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ekonomi Masası Başkanı Faik Öztrak, Türkiye bugün büyük bir güven bunalımı ve istikrarsızlık yaşadığını söyledi. Öztrak, “Bu güven bunalımını aşabilmenin ilk ayağı yönetimin ve sistemin değişmesinden geçiyor ve bu seçimde de vatandaşımız bunu yapacak” dedi.

“Paramızı pul ettiler”

Türkiye’nin yeni bir hikayeye ihtiyacı olduğunu belirten Öztrak, “2013'den sonra kendimize benzeyen ekonomilerden TL değeri bakımından kopmaya başladık. Bunun arkasında da büyüme modelinin tıkanması var. Bizim 2001 yılındaki krizden sonra güçlü ekonomiye geçiş programımız vardı. Güçlü ekonomiye geçtikten sonra bu program devam ettirilmemeliydi. Bu program sıcak paranın ülkeye gelmesine yönelikti, ama ortaya yetersiz döviz rezervleri, yüksek enflasyon çıktı ve birileri çok zenginleşirken, birilerinin yoksullaştığı büyümeyle karşı karşıya kaldık. Bugün bu hükümet sadece bu modeli bildiği için dışarıdaki para kesilince içerdeki vatandaşın dövizini toplayarak bu programı sürdürmeye çalışıyor. Müdahaleci bir ekonomik yapıyla karşı karşıya kalıyoruz. Paramızı pul ettiler, Türkiye'yi Avrupa'nın milyoncu dükkanına çevirdiler. İş bu hale gelmişken, birileri '8, 80'den büyüktür' dedi. Yani Avrupa'daki 8'lik enflasyon Türkiye'deki 80'lik enflasyondan daha büyükmüş" dedi.

Yatırımcılar yatırım yapmaya çekiniyor

Öztrak sözlerinin devamında ise ülkenin ekonomik krizin yanında yönetim krizi yaşadığını da belirterek “Türkiye’de kural kalmadı, akşam yattınız kural başka, sabah kalktınız Resmi Gazete yayınlandı kurallar değişti. Ülkenin kurumsal kapasitesi de çok ciddi bir şekilde yıprandı biri kurum açılıyor biri kapanıyor. Dış politikada yapılanlardan dolayı da ülke güvenilmez bir hale geldi. Son dönemde yapılanlar doğru ama bunu neden daha önce yapmadık da bu kadar sıkıntı çektik. Yatırımcılar Türkiye’de yatırım yapmaya çekiniyor, güvenmiyorlar, güvenli bir yatırım ortamını göremiyorlar neden günlük kurallarla yönetiliyorsunuz” diye konuştu.

Türkiye AB’nin tedarik üssü olabilir

Türkiye'nin Avrupa Birliği(AB)’nin tedarik üssü olabileceğini belirten Öztrak, “Türkiye 58 ülkeye, 1.5 milyar nüfusa, 22 trilyon dolarlık pazara erişim imkanına sahip bir ülke. Demografik fırsat penceremiz halen açık. Ama zaman daralıyor. Dünyadaki yeni gelişmeleri doğru okuyup, elimizdeki fırsatları değerlendirebilirsek, Türkiye rahatlıkla orta gelir tuzağından çıkar. Refah seviyesinde AB’ye yaklaşır. AB’nin ve bölgesinin en büyük tedarik üssü olabilir. Refah ve demokrasiyle küresel mutluluk endeksinde yukarılara tırmanır” ifadelerini kullandı.