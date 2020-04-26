Çiçekçilik sektörüne destek sağlansın

Koronavirüs salgınının en çok etkilediği sektörlerden biri de süs bitkileri ve mevsimlik çiçek sektörü oldu. Belediyelerin birçoğu bütçelerini vatandaş yardımlarına kaydırırken, pazarlarda satışın yasaklanması ve sokağa çıkma yasaklarının da etkisiyle çiçekçilik sektörü iflasın eşiğine geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Atila Sertel, yaklaşan Anneler Günü öncesinde çağrıda bulunarak sokakların ve annelerin çiçeksiz kalmaması için sektöre acil teşvikler verilmesi gerektiğine dikkat çekti. Satışlarda yarı yarıya düşüş yaşandığını sürecin bu şekilde devam etmesi halinde ise üreticilerin de yüzde 50’ye yakınının iflas edeceğini vurgulayan Sertel, şunları söyledi:

“Sezonun ilk açıldığı mart ayından itibaren süs bitkisi satışları durunca piyasa değeri 1.1 milyar lirayı bulan milyonlarca çiçek ve bitkinin çöpe gittiği ifade ediliyor. Bu durum üreticileri iflasa, çalışanları da açlığa sürüklüyor. Belediyelerin bir kısmı mevsimlik çiçek alımını durdurdu, birçok şehirde de Valilik tarafından pazarlarda çiçek satışı yasaklandı. 100 bini aşkın aile bu sektörden geçimini sağlıyor. Tedarikçisiyle, çalışanıyla, dağıtıcısıyla bu sayı 500 binlere çıkıyor. Koronavirüs dolayısıyla çiçekler dalında kuruyor, üretici de günden güne soluyor. Bu önemli sektöre sahip çıkılsın. Sokaklar da insan olmasın ama belediyeler o sokakları her zamankinden fazla çiçekle donatsın. İzmir Valiliği başta olmak üzere Valiliklerimiz gerekli tedbirleri alarak pazarlardaki çiçek satışına izin versin. Aksi takdirde istesek bile sevdiklerimize, annelerimize hediye edecek çiçek bulamayacağız.”

Çöpe gidecek

Çiçeğin başkenti Bayındır ve Bademler Kooperatif Başkanlarıyla görüştüğünü ifade eden Sertel, sektör için üretim ve pazarlamanın tavan yaptığı aylarda salgının başlamasının ağır bir darbe olduğunu söyledi. Elde kalan çiçeklerin uzun süre bekletilmesinin mümkün olmadığının altını çizen CHP İzmir Milletvekili Sertel, “Üretici ya bu çiçekleri satacak ya da insanların emekleri, alın terleri ve yaptıkları masraflar olduğu gibi çöpe gidecek. Belediyelerimiz de iktidar da bu sektöre sahip çıkmalı. Sektör temsilcileri, destek verilmezse 3 ay içinde kaybın Türkiye genelinde 2.5 milyar lirayı bulacağı ve işletmelerin yüzde 70'inin kapanacağının uyarısını yapıyor. İzmir özelinde ise Bayındır ve Bademler’de geçimini yalnızca bu işten sağlayan yüzlerce aile üretemez, evine ekmek götüremez hale gelecek. Sektöre tam da bu dönemlerde sahip çıkılmalı ki, özel günlerimizde evlerimiz yine çiçeklensin, sokaklarımız, caddelerimiz yine çiçeklerle donatılsın” diye konuştu.