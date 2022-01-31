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Çiğ keçi sütü 10 liraya yükseldi

Keçi sütü sektörünün öncü firmalarından Baltalı Gıda ve Hayvancılık Üst Yöneticisi Funda Baltalı, çiğ keçi sütü alım fiyatını 10 lira olarak duyurdu

Çiğ keçi sütü 10 liraya yükseldi
31 Ocak 2022 Pazartesi 12:04

Funda Baltalı, yaptığı yazılı açıklamada, tarım ve hayvancılıkta girdi maliyetlerinin yükseldiğini belirtti.

Baltalı, maliyet artışını da gözeterek tedarikçilerine çiğ keçi sütünü, 10 liradan alacaklarını duyurduklarını bildirdi.

Baltalı, açıklamasında, keçi sütü ve ürünlerinin yurt dışı pazarının hızla büyüdüğünü de vurgulayarak bunun Türkiye'deki keçi sütü sektörüne olumlu yansımaları olacağını da kaydetti.


Kaynak: AA
Etiketler; #çiğ keçi sütü #süt fiyatı #keçi sütü fiyatı
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