Çimento fiyatlarındaki artış tepkilere neden oldu!

İnşaat sektöründe tepkilere neden olan çimentoya son bir yılda yüzde iki yüz ve üzeri zam yapılması devam eden inşaatların durma aşamasına gelmesine neden olurken Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, konuyla ilgili harekete geçti. İzmir'de MÜFED Başkanı İsmail Kahraman'la özel olarak görüşen Bakan Muş'un "Bu farklı fiyatların gerekçelerinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız" dediği öğrenildi

FATİH ÖZKILINÇ- Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olan inşaat sektörünün hammaddelerinden çimentoya yüzde iki yüz ve üzeri zam yapılması sektörde tepkilere neden olurken İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu çatısı altındaki müteahhitler, çimento zamlarını protesto amacıyla 9 Eylül'den itibaren iki hafta iş bırakacağını açıklamıştı. İnşaatları durma aşamasına getiren çimento fiyatlarıyla ilgili İzmir Müteahhitler Federasyonu(MÜFED) Başkanı ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Kahraman, İzmir Enternasyonal Fuarı(İEF)'nın açılışı için İzmir'e gelen Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş ile özel bir görüşme gerçekleştirdi.

Maliyetlerdeki artış vatandaşı etkiliyor



Görüşmede Bakan Muş'a 2020 yılının mayıs ayında tonu 135 TL olan çimentonun bu yılın ağustos ayında 425 TL artı KDV olduğunu aktardığını belirten Kahraman, "Çimento fiyatlarındaki yüzde 200 ve üzerindeki artışı Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş'a faturalarla birlikte ilettik. Sayın Bakan da bakan yardımcılarına ve arkadaşlarına iletti. Ciddi bir fark ve yüksek bir artış olduğunu ifade etti ve şaşırdı. 'İhracata direk kota koyamayız ama en azından bu farklı fiyatların gerekçelerinin ne olduğunu anlamaya çalışacağız. Elimizden geleni yapacağız' dedi. O nedenle 9 Eylül'e zaten bir vakit var. Burada Ticaret Bakanlığımızın yapacağı girişimleri takip edeceğiz. Bakanlığın bu duruma müdahale edeceğini, çimento satışı yapanları çağırıp bu farkların gerekçelerini soracağını düşünüyorum. Çimento bizim için olmazsa olmaz. Bir mutfakta ekmek neyse çimentoda bir inşaata odur. Çimento ve demir gibi ürünleri bakanlığın takip etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımızın bu konuda adımlar atarak olumlu gelişmeler olacağını düşünüyorum. Bizim amacımız herhangi grev falan değil çünkü biz işi durdurduğumuzda inşaat sektöründe çalışan yüzlerce, binlerce insanı etkiler. Grev öncelikli tercihimiz değil. Bu maliyet artışları en sonunda vatandaşı etkiliyor. Ben bugün bu fiyatları kabul ettiğimde üretimimi yapıp bu maliyetin üzerine kârımı da koyarak satarım. Fakat ülkemizin yüzde 50'sinden fazlasının alım gücü çok düşük. Herkesin bir konut alma hayali varken bu aşırı artışlar, aşırı fiyatlar maalesef bu hayallere de sekte vurdu" dedi.

Maliyetlerdeki artış dönüşümü geciktiriyor



İnşaat maliyetlerindeki artışın riskli yapı stokunun dönüşümünü de geciktirdiğini ifade eden Kahraman, "Pandemi nedeniyle Avrupa'nın bize dönmesinin ihracatımıza katkısı oldu. Biz ihracata karşı değiliz, olsun. Ancak hammadde statüsündeki çimento, demir, sunta gibi ürünlerin ihracatı bakanlık tarafından takip edilmeli. Eğer iç piyasanın ihtiyacını karşılanmıyor, iç piyasa dinamikleri korunmuyorsa bakanlık müdahale etsin. İç piyasa dinamiklerine zarar vermeden ihracat yapılabilir. Pandemi dönemi biraz daha özel bir dönem. Özellikle dünyanın Çin'e kısmen bir mesafe koyması inşaat sektöründe bizim de iyi noktada olmamız Avrupa'da ve Afrika'da bizim inşaat malzemelerine ciddi bir rağbet var. İhracatımızda bir artış var. Bunu kabul ediyoruz ama altı milyon konutun dönüşeceği yüzde 70'i riskli yapı stoğunda bulunan ülkemizin konutlarının dönüştürülmesi gerekiyor. Örneğin, deprem bölgesinde bundan 7 ay önce sözleşme yapan müteahhit arkadaşlar sözleşmelerini iptal ettiler. Maliyetlerdeki artıştan kaynaklı zararı ne müteahhit karşılayabilir ne de vatandaş karşılayabilir. O nedenle iç pazarın özellikle bu sektörün ayakta durması hayati derecede önemli. Türkiye'de riskli yapı stoku yüzde 65-70 civarındadır. Bu fiyat artışlarıyla bu dönüşümün olması mümkün değil" diye konuştu.

"Bu artışı kabul etmiyoruz"



Çimento firmalarının maliyetlerinin çok üzerinde artış yaptığını kaydeden Kahraman, "Çimento firmaları, maliyetlerindeki artışa göre yüzde 80 zam yaptığını belirtiyor ama yüzde 20 ile 40 arasında bir maliyet artışı var. Biz bu artışı kabul ediyoruz ama yüzde 200-300 artışı elbette kabul etmiyoruz. Makul olan piyasa şartlarında zamları dikkate alınarak yapılan zamları artışı kabul edebiliriz. Yüzde 30-40 enerjiye, petrole zam gelmiş sizde yapabilirsiniz. Haklısınız ama bu rakamlar onların ifade ettiği gibi değil. Bu zam oranı çimento sektörünün dediği gibi yüzde 80 değil, fark ortada" şeklinde konuştu.