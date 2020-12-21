Çin ve ABD'ye ihracatı arttı

Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ertan, sektör olarak mamul ve yarı mamulde 2021'in ilk 3 ayının satışını şimdiden yaptıklarını ifade etti. Söz konusu dönemde Çin'e ihracatta ise rekor artış yaşandı. Öte yandan ABD'ye çelik ihracatında da dikkat çekici bir artış görüldü.

Demir-çelik sektörünün ihracat anlamında 2017 yılında ve 2018 yılının ilk üç çeyreğinde iyi bir performans sergilediğini söyleyen Ertan, geçen yıl ise miktar ve değer olarak bir düşüş yaşandığına değindi. Ertan, "2019'un son çeyreğinden başlamak üzere 2020'nin ilk 3 ayında iyi gittik. Ancak covid-19 virüsünün yol açtığı salgın sebebiyle kapanmalar ve üretim düşüşlerini nisan sonu ve mayısta hissetmeye başladık." dedi. Çin başta olmak üzere Uzak Doğu ülkelerinin salgınla 2019 yılının aralık ayında karşı karşıya geldiğini anımsatan Ertan, bölgenin 2010 mart sonu itibariyle de salgının etkilerini daha az hissetmeye başladığını ifade etti. Mart itibariyle salgının merkezinin Avrupa ve Amerika'ya doğru kaydığını belirten Ertan, Çin'in ise yavaş yavaş normale döndüğünü ve alımlara başladığını dile getirdi.

Uzak Doğu'nun birden toparlanmaya başladığına değinen Ertan, Türkiye'de ise sektörün ancak haziran ayında toparlanmaya başladığını aktardı. Türkiye'nin demir-çelikte dünyanın 7. büyük üreticisi olduğunu vurgulayan Ertan, Avrupa'da da çok az farkla Almanya’dan sonra ikinci büyük üretici konumunda olunduğunu söyledi.

Yüzde 421 arttı

Ege İhracatçı Birlikleri (EiB) verilerine göre, Türkiye'nin ocak-kasım döneminde çelik ihracatı yüzde 11 gerileyerek 12 milyar 704 milyon dolardan 11 milyar 312 milyon dolara geriledi. Ancak 17 Aralık itibariyle bu fark daha da kapandı. 2019’da bu tarih itibariyle 20.2 Milyon Ton olan çelik ihracatı 2020’de 19.6 Milyon ton oldu. Çelik ihracatında ilk sırada 842 milyon dolarla İsrail yer aldı. Bu ülkeyi 631 milyon dolarla İtalya ve 521 milyon dolarla İspanya izledi. Söz konusu dönemde Çin'e ihracatta ise rekor artış yaşandı. 2019 Ocak-Kasım döneminde Türkiye'den Çin'e yapılan çelik ihracatı 10 milyon 257 bin dolarken, rakam bu yılın aynı döneminde yüzde 421 artarak 53 milyon 449 bin dolara çıktı. Öte yandan ABD'ye çelik ihracatında da dikkat çekici bir artış görüldü. 11 aylık dönemde ABD'ye ihracat yüzde 47 artarak 241 milyon 950 bin dolardan 355 milyon 334 bin dolara yükseldi. Ege Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği Başkanı Yalçın Erkan, demir-çelik ihracatındaki Aralık ayında da devam edeceğini sözlerine ekledi.



