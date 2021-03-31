Çip krizi giderek büyüyor

Otomotiv endüstrisinde yaşanan çip kriziyle ilgili değerlendirmelerde bulunan EGOD Başkanı Mehmet Torun, krizin yıl sonuna kadar devam edebileceğini ve bu durumun 2021 yılı üretim hedeflerini etkileyeceğini söyledi

FATİH ÖZKILINÇ- Otomotiv endüstrisini Kovid-19 pandemisinin yanı sıra parça tedarik sıkıntısı üretimi olumsuz etkiliyor. Sektörde çip ve diğer elektronik parçaların tedarikinde yaşanan zorluklar nedeniyle üretime ara verildi. Günümüzde kullanılan otomobillerin neredeyse tümünde kontroller, araç beyni olarak da adlandırılan kontrol üniteleri üzerinden sağlanıyor. İçerisinde çiplerin bulunduğu araç beyinleri üzerine yazılımlar ile kodlanan programlar sayesinde yakıt sistemi, güvenlik donanımları, multimedya sistemleri ve motor tepkileri gibi fonksiyonlar idare ediliyor. Dizüstü bilgisayardan akıllı telefonlara, ev-ofis eşyalarına kadar birçok alanda kullanılan çiplerden bir otomobilde ortalama yirmi adet bulunuyor. Dünya üzerinde yaşanan çip kıtlığı nedeniyle Ford, Honda, General Motors, Volkswagen, Stellantis ve elektrikli araba üreticisi Nio gibi küresel üreticiler, üretime ara verdi. Türkiye'de ise Oyak Renault, Ford ve Tofaş üretime ara verdi. Otomotiv endüstrisinde yaşanan çip krizi nedeniyle araç üretimlerinin durmasının sektöre yansımalarını Ege Otomotiv Derneği(EGOD) Başkanı Mehmet Torun değerlendirdi.

Hedefler olumsuz etkilenecek

Kısa vadede çip sorunun çözülemeyeceğini ifade eden Torun, “Çip sorunu sadece otomotiv sektörüyle ilgili değil birçok sektörü ilgilendiriyor. Çip krizinin yıl sonuna kadar devam etmesi öngörülüyor. Stoklu çalışan otomotiv üreticilerinin bu krizden etkileneceğini düşünmüyorum. Bir buçuk ay önce başlayan bu krizin etkileri Türkiye’de de görülmeye başladı. Ülkemizde üretim yapan bazı otomotiv firmaları üretimlerine ara verdi. Genel olarak baktığımızda yıl sonuna kadar araç üretim sayılarında ciddi düşmesi bekleniyor. Bu durum 2021 yılı üretim hedeflerini olumsuz etkileyecek. Tam anlamıyla etkilerini önümüzdeki aylarda göreceğiz” dedi.

Üretim azaldı, satış arttı

Üretimin azalması halinde otomobil fiyatlarının bundan çok fazla etkilenmeyeceğini dile getiren Torun, bu yılın ilk üç ayında otomobil üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azaldığını da söyledi. Torun, “Bu yılın ilk üç ayında araç üretimi azalırken satışlar ise arttı. Ocak ve Şubat aylarında çok iyi satışlar oldu. Sektör olarak bu durumdan memnunuz ancak bu sürdürülebilir değil” diye konuştu.