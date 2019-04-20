Corendon Airlines 3 yeni noktaya uçuyor

Almanya pazarındaki büyümesini hız kesmeden sürdüren Corendon Airlines, üç günde Almanya'nın önemli havalimanları Friedrichshafen, Bremen ve Rostock'tan Antalya uçuşlarına başladı. Geçen hafta Almanya'nın Münster şehrinde base açan ve bu meydandan Rodos'a ilk uçuşunu gerçekleştiren Corendon Airlines, son üç günde Almanya'nın üç şehrinden daha uçuşlarına başladı.

Corendon Airlines 3 yeni noktaya uçuyor
20 Nisan 2019 Cumartesi 11:19

Corendon Airlines'ın Almanya'nın önemli meydanlarından Friedrichshafen, Bremen ve Rostock Havalimanlarından Antalya'ya gerçekleştirdiği ilk uçuşlar için düzenlenen törenlerde bu meydanlara inen Corendon uçakları su takları ile ıslatılarak karşılandı ve sonrasında havalimanı yetkilileri tarafından uçuş ekiplerine çiçekler hediye edildi. Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, "Sezonun açılmasıyla birlikte biz de 3 günde 3 yeni meydandan turistik noktalara uçuşlar düzenlemeye başladık. Bu sene Almanya'dan başta Türkiye olmak üzere Yunan Adaları, İspanyol Adaları ve Mısır uçuşlarımıza yoğun bir talep artışı gözlemliyoruz. Biz de bu yıl bu pazarda yaklaşık yüzde 150 büyüme planlıyoruz. Sezonun ilk uçuşlarının şirketimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu. 

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