Corendon Airlines ITB Berlin Turizm Fuarı'na bu sene de Antalya ve İzmir'den uçuş düzenliyor

Her yıl düzenlediği direkt seferlerle sektör profesyonellerini, turizm sektörü için yılın en önemli fuarlarından biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı'na taşıyan Corendon Airlines, ITB Berlin 2020 için beklenen uçuşlarını duyurdu.

ITB Berlin Turizm Fuarı'na her yıl Antalya'dan düzenlediği direkt uçuşlarına, geçen yıl İzmir ve çevresindeki oteller, acenteler, tur operatörleri yetkililerinin ve yerel yönetimlerin fuar katılımının kolaylaştırmak amacıyla İzmir'i de ekleyen Corendon Airlines, bu seneki fuar uçuş programını açıkladı.

Fuar uçuşlarındaki ikram ve servis kalitesiyle beğeni toplayan ve her yıl yolcularına özel sürprizler hazırlayan Corendon Airlines'ın ITB Berlin 2020'ye katılacak turizm profesyonellerine özel satışa sunduğu uçuşlarının biletleri www.corendonairlines.com sitesi üzerinden veya +90 242 330 34 40 no'lu telefondan temin edilebiliyor. Corendon Airlines ITB Berlin 2020 uçuşları:

İzmir - Berlin Tegel: 3 Mart 2020 Salı Saat: 16.00 (Yerel saat)

Berlin Tegel - İzmir: 6 Mart 2020 Cuma Saat: 17.30 (Yerel saat)

İzmir - ITB Berlin uçuş ücretleri:

Tek yön: 139 Euro

Gidiş - Dönüş: 239 Euro

Antalya - Berlin Tegel: 3 Mart 2020 Salı Saat: 13.30 (-Yerel saat)

Berlin Tegel - Antalya: 6 Mart 2020 Cuma Saat: 17.00 (-Yerel saat)