Corendon Airlines Nürnberg Uçuşlarını Üçe Katladı

Nürnberg'e base edeceği iki uçak ile haftada 50'nin üzerinde uçuş planlayan Corendon Airlines, ilk base uçuşunu Cumartesi günü 181 yolcu ile Las Palmas'a gerçekleştirdi.

Corendon Airlines, 2019-2020 kış döneminde bir uçağını, 2020 yaz döneminde ise ikinci uçağı bu meydana base ederek tüm yıl boyunca Akdeniz, Mısır ve Kanarya Adaları çevresindeki popüler tatil destinasyonlarına uçuşlar gerçekleştirecek. Corendon Airlines 28 Eylül Cumartesi günü ilk base uçuşunu gerçekleştirecek. Ekim ayının sonundan itibaren kış tarifesinin başlaması ile belirli destinasyonlara haftada 11 uçuş planlayan havayolu 2020 yaz sezonunda yeni destinasyonlar ile birlikte uçuş sayısını 50'nin üzerine çıkaracak.

2015 yılından bu yana Nürnberg'den uçuşlar düzenleyen Corendon Airlines, 2019 yaz sezonunda bu meydandan Antalya, Girit, Rodos ve Hurgada'ya uçuşlar gerçekleştirmişti. Şirket, 2019-2020 kış döneminde ise bir uçağını Nürnberg Havalimanı'na base ederek Antalya, Tenerife, Fuerteventura, Gran Canaria ve Hurghada'ya turistik uçuşlara devam edecek. 2020 yazında ise ikinci uçağın base edilmesiyle hem koltuk kapasitesi artıracak hem de destinasyonlarına Tel Aviv, Ibiza, Lanzarote ve Hanya gibi yenilerini ekleyecek olan Corendon Airlines, Nürnberg meydanından haftalık 50'nin üzerinde uçuş planladı. Artırdığı koltuk kapasitesi ve destinasyon sayısı ile Nürnberg Havalimanı'ndan uçuşlarını üç katına çıkaran havayolunun hedefi 2020 sezonunda bu meydanda 500 bin yolcu sayısına ulaşmak.

İlk base uçuş vesilesiyle Nürnberg Havalimanı'nda Corendon Airlines ve Havalimanı yöneticileri ile Nürnberg Belediye Başkan Vekili Dr. Michael Fraas'ın da katıldığı etkinlikte konuşan Havalimanı Müdürü Dr. Michael Hupe, "Yeni uçuşlarla 2019 yılı başından beri oluşan talep yoğunluğunu ve arz açığını başarılı şekilde karşılayacağız. Corendon Airlines ile yolcularımıza hızlı, güvenilir ve çeşitliliği yüksek hizmetler sunacak olmaktan dolayı da çok memnunuz" dedi.

Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer; "2014 yılında girdiğimiz Almanya pazarında her sene daha iyiyi hedefleyerek başarılı operasyonlara imza attık. Koltuk kapasitesi ve destinasyon çeşitliliğimizi artırarak bu pazardaki yatırımlarımıza hız kesmeden devam etmeyi hedefliyoruz. Bu bağlamda 2020 sezonu için Almanya'dan farklı destinasyonlara toplamda 3 milyon koltuk planladık. Antalya ile kardeş şehir belediyeleri olan Nürnberg, uçuş planımızda uzun zamandır yer alan ve operasyonlarımızı her geçen sezon genişlettiğimiz bir nokta. Uçak base etme kararımız bu bölgenin potansiyelini değerlendirebilmek ve yolcuların talebini karşılayabilmek adına, Nürnberg Havalimanı ile iyi işbirliklerimizin de altını çizen mantıklı bir gelişmedir. Hem bizler, hem de yolcular için güzel olacağını umuyoruz."