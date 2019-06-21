Corendon İzmir'e tüm yıl uçacak

Corendon Airlines, İzmir ve çevre illerdeki acenteleriyle Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer'in ev sahipliğinde gerçekleşen bir kokteylde buluştu. Swissotel Büyük Efes'de düzenlenen kokteylde Karaer, Corendon'un Haziran ayında başlayan İzmir-Avrupa uçuşlarının yanı sıra 2019-2020 kış dönemi programı hakkında bilgi verdi.

Corendon İzmir'e tüm yıl uçacak
21 Haziran 2019 Cuma 10:43

Karaer, Corendon'un İzmir'deki ilk uçuşlarına verdikleri destekten ötürü geceye katılan tüm acentelere teşekkür ederek, "2005 yılında kurduğumuz Corendon Airlines olarak ilk kez bu yaz bir Adnan Menderes Havalimanı'n'dan Avrupa'ya direkt uçuşlar düzenlemeye başladık. Beklentimizin ötesinde ilgi gören ilk uçuşlarımızdan aldığımız motivasyon ile İzmir'deki hedeflerimizi büyütüyoruz. 2019-2020 kışı boyunca da Avrupa'nın 7 meydanından İzmir'e düzenleyeceğimiz uçuşların programını açıkladık. 2020 yazında da meydan ve uçak sayısını arttırarak İzmir turizmine daha da fazla katkı sağlamak niyetindeyiz" şeklinde konuştu.

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