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Cumhurbaşkanlığı 44 personel alacak

Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu

Cumhurbaşkanlığı 44 personel alacak
08 Ağustos 2022 Pazartesi 10:11

Basın İlan Kurumu internet sitesi ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde Başkanlığın  Ankara ve İstanbul birimlerinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanı, bölümü, puan türü, yeri ve adedi belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 44 adet personel alımı yapılacaktır.

 

Başvurular elektronik ortamda 11 -20 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Devlet Arşivleri Başkanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ adresi üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir.


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