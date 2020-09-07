DBX Türkiye'ye geldi

Aston Martin tarihinin ilk SUV aracı ve yeni bir dönemin simgesi olan St. Athan'daki görkemli fabrikada üretimi yapılan ilk otomobil olma özelliğine sahip olan DBX, dünyanın en önemli otomotiv eleştirmenlerinin beklentilerinin ötesine geçerek yapılan testlerde rakiplerini geride bırakarak tam puan aldı.

İngiliz lüks spor otomobil üreticisi Aston Martin, tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX Aston Martin Turkey İstanbul Yeniköy'deki Showroom'unda yerini aldı. Araç 575 Bin Euro'dan başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

Otomotiv dünyasında son yıllarda yerini sağlamlaştıran 'SUV' segmentine, Aston Martin'de sessiz kalmadı. İngiliz dev, 'En Teknolojik SUV' olarak tanıtımını yaptığı DBX modeli İstanbul'a giriş yaptı.

Spor otomobil ruhuna sahip olan DBX'in teknik üstünlüğü oldukça fazla. D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, DBX'in lüks spor segmentindeki diğer rakiplerine göre çok sayıda teknik üstünlüğü söyledi.

Spor ruhuna sahip

Nevzat Kaya "4.0 V8 benzinli 550 HP motora sahip DBX bir çok kritik noktada sınıfının en iyisi olarak öne çıkmayı başarıyor ve üstünlükleri ile göz dolduruyor. Bunlardan en önemlisi araçta 700 NM Maksimum Torkun 2.000 RPM'den itibaren devreye girmesi ve 5.000 RPM'e kadar aktif olması çok önemli. Ayrıca dört çeker bir SUV olmasına karşın ihtiyaç halinde tüm çekiş gücünü arka tekerleklere ileterek, yüzde 100 arkadan itişli bir spor otomobil deneyimi yaşatması da takdire şayan bir konu. Üstelik bunu yaparken arka taraftaki elektrik diferansiyel (E-Diff) sayesinde virajlarda mükemmel performans sunabiliyor.

hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor. Tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış. Aston Martin mühendisliği DBX'i 1 derece başına 27.000 NM burulma sertliği ile de sınıfının en yükseğine taşımış.

Ayrıca 54:46 ağırlık dağılımı ve 9 ileri standart tam otomatik şanzıman aracın dinamizmini körüklerken 3 odacıklı havalı amortisörler de konfordan ödün vermemesini ve farklı sürüş modlarına adapte olmasını sağlıyor.

Kör nokta uyarı sistemi, şerit takip, otomatik uzun far sistemi gibi birçok elektronik güvelik opsiyonu ise aracımızda yine standart olarak gelen özellikler arasında.

Tüm Aston Martinlerde olduğu gibi kendine özgü şasi ve gövde yapısı ile öne çıkan DBX, başka hiçbir marka ile ortak bir platform kullanmamasının faydasını görüyor, tasarımcılara özellikle süspansiyon sistemini tasarlarken çok fayda sağlamış ve özgürce hareket etme imkanı vermiş, sonuç olarak da bu arka süspansiyonlarda ağırlık merkezini daha aşağı çekmelerine olanak sağlarken diğer yandan da 638 litre ile rakiplerinin çok üstünde bir bagaj hacmi sağlamış" diye konuştu.

Siparişleri alınmayı başladı

Aston Martin'in tarihinde ilk kez ürettiği SUV modeli DBX'in gösterim aracı şuan Aston Martin Turkey Yeniköy Showroomun'da yerini aldı. Test aracı ise Kasım ayında Türkiye'de olacak. Kullanıcılar bu üstün teknoloji harikası modeli Kasım ayında deneyimleyebilecek; hatta yıl bitmeden de DBX'e sahip olabilecekler. Kasım ve Aralık ayında satışa sunulacak DBX'lerin; Arizona Bronze, Magnetic Silver, Minotaur Green, Onyx Black, Satin Silver Bronze, Stratus White, Xenon Grey renk seçenekleri mevcut.