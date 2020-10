DemirDöküm'den öğrencilere destek

DemirDöküm, iklimlendirme sektörünün geleceğini şekillendirecek gençlerin eğitimine desteğini sürdürüyor.

Bu yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için beşinci kez hayata geçirilen ücretsiz mesleki eğitim ders kitabı dağıtım projesini ile 20 bine yakın Meslek Liseli 11'inci sınıf öğrencisi DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan kitaplar ile ders başı yaptı.

İklimlendirme sektörünün öncü markalarından DemirDöküm, Türkiye'nin ve sektörün geleceği olan öğrencilere desteğini bu yıl da sürdürmeye devam ediyor. Mesleki ve Teknik Anadolu Meslek Liseleri öğrencileri için ücretsiz ders kitabı dağıtım projesini 2016 yılında desteklemeye başlayan DemirDöküm, projenin beşinci yılında da gençlerin yanında yer aldı. Türkiye genelinde 20 bine yakın Meslek Liseli 11'inci sınıf öğrencisi, bu yıl beşinci kez DemirDöküm sponsorluğunda hazırlanan "Isıtma Tesisatı", "Doğal Gaz Bina İçi Tesisatı" ve "Gaz Yakıcı Cihazlar" kitapları ile 2020-2021 eğitim öğretim yılına başladı.

İklimlendirme sektöründe mesleki eğitimin büyük önem taşıdığının altını çizen DemirDöküm CEO'su Alper Avdel, "Sektörümüz her geçen yıl Türkiye'ye daha fazla katma değer sağlıyor. DemirDöküm olarak biz dünyanın 50 ülkesine, sektör olarak Türkiye'den 175 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Bu başarımızı sürdürülebilir kılmak için geleceğimize yatırım yapmalıyız. Bunun da başında eğitim geliyor. İşimize olan inancımız, öğrenme aşkımız ile her yıl, her yeni işte başarı çıtamızı daha da yükselterek iklimlendirme sektörüne; Türkiye'ye birçok ilki kazandırmaya devam ediyoruz. Türkiye'nin 140'ıncı Ar-Ge merkezinin de yer aldığı Bozüyük fabrikamızda ürettiğimiz ürünlerle geçtiğimiz yılı 8 ülkede pazar lideri olarak tamamladık. Asırlık hedeflerimize ulaşabilmek, sektörümüzde küresel ölçekte yeni başarı hikayeleri yazmak için var gücümüzle koltuklarımızı bırakacağımız gençleri desteklemeye devam ediyoruz" dedi.

COVID-19 salgınıyla iklimlendirme ürünlerinin insan hayatındaki öneminin arttığına dikkat çeken Avdel, "İçinden geçtiğimiz bu olağandışı süreçte hayatımıza giren sosyal izolasyon kavramı nedeniyle bu yıl evlerimizde daha fazla vakit geçirmeye başladık. Bu süreçte havalandırma kalitesi, hijyen ve kesintisiz sıcak su ihtiyacı gibi konular sektörümüzün öneminin daha da öne çıkmasını sağladı. Pandemi nedeniyle tüketici ihtiyaçlarında yeni sayfalar açıldı. DemirDöküm olarak bu süreçte yetkin ekibimizin projeleriyle yenilikçi hizmetleri tüketicilerimizin kullanımına sunup onların takdirini kazandık. Sahip olduğumuz başarılara bugün ders başı yapan gençlerimizin eğitim hayatları boyunca kazanacakları yeteneklerle yenilerini ekleyeceğiz. Sektörümüzün geleceğini şekillendirecek olan öğrencilerimize yürekten inanıyoruz. Onları her koşulda desteklemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.