'Deprem bölgesinde üretim durmadı ancak istenilen düzeyde de değil'

Deprem bölgesinde incelemelerde bulunup, sanayi tesislerinin durumuyla ilgili bilgi veren Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun Başdanışmanı Ender Yorgancılar, üretimin durmadığını ancak istenilen düzeyde de olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 ve Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüklerindeki 11 ilde yıkıma neden olan depremler, bölgedeki sanayi tesislerini de etkiledi. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu önderliğinde oda, borsa başkanları ile deprem bölgesinde incelemelerde bulunan EBSO Başkanı Ender Yorgancılar, bölgedeki sanayi tesislerin durumuyla ilgi bilgi verdi. Bölgede üretimin durmadığını ancak istenilen düzeyde de olmadığını dile getiren Yorgancılar, "Sanayi bölgelerinde, oradaki oda başkanları ile yaptığımız görüşmelerde sanayi tesislerinde fazla bir hasar olmadığı belirtildi. Esas konutlarda büyük yıkım var. Burada önemli bir konu, sanayi tesislerinde çalışan arkadaşlarımız ya vefat etti ya da yakınları vefat etti. Göç de yaşanıyor. O açıdan sıkıntılı bir süreç var. Sanayi tesislerinde üretim konusunu konuşmak için henüz erken. Önce can, ondan sonra canan. Cenazesini bulamayanlar var. Öncelikle enkaz kaldırılıyor. Bölgede 'üretim durdu' diyemeyiz, sanayi tesisleri çalışıyor. Ancak istenilen düzeyde değil" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında, İstanbul ve İzmir gibi deprem bölgelerinde yer alan önemli sanayi tesislerinin deprem riski daha az olan bölgelere taşınması konusunda bilim insanlarının önerilerine ilişkin konuşan Yorgancılar, bu konuda bir çalışma yaptığını belirtip, "Bunları şimdi konuşmak ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü biz depremi, deprem olduğunda konuşuyoruz. Depremin üzerinden bir süre geçtikten sonra herkes unutuyor. İstanbul ve İzmir'de fay olduğu bugün ortaya çıkmadı. Yıllardan beri kentsel dönüşümün binaların çok katlı olmamasını, oluyorsa da günün modern, yapı sistemine uygun yapılması gerektiğini ifade ediyoruz. İstanbul'da böyle bir deprem olduğu takdirde, İstanbul 80 vilayete bakar ama 80 vilayet İstanbul'a nasıl bakar? Onu bilemiyoruz. İstanbul'da böyle bir deprem olursa toplanmamız çok zor olur. Bu konuyla ilgili çalışma yapıyorum. Hazır olduğunda tüm arkadaşlarımıza göndereceğiz" ifadelerini kullandı.