Deri ihracatçıları Uzak Doğu'ya Güney Kore'den açılacak

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar: "Güney Kore o bölgede çok etken bir pazarlama noktası. Çoğu Çin ve Japon firması Güney Kore'ye gelip ürün satın alıyorlar. Mallarımız o bölgeye Güney Kore üzerinde de gidebilir"

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Zandar, Uzak Doğu pazarına deri ürünleri ihracatında ilk hedefin Güney Kore'ye kürk ve deri giysi ihracatını artırmak olduğunu söyledi. Zandar, yaptığı açıklamada, deri konusunda dünyanın önde gelen kapasitelerinden birine sahip Türkiye'nin alternatif pazarlarla ihracatı artırmaya odaklandığını söyledi. Ticaret Bakanlığınca hedef ülkeler arasında gösterilen Güney Kore'nin de sektör açısından önemli olduğunu vurgulayan Zandar, bu ülkeye deri ve deri mamulleri ihracatının son 2 yıldır hızlı bir artış trendinde olduğunu bildirdi. Güney Kore ile Türkiye arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) bulunduğunu hatırlatan Zandar, "Türkiye olarak Güney Kore'ye 2018'de yaklaşık 1 milyar dolarlık ihracat yapmışız. Bunun karşılığında da 6,3 milyar dolarlık bir ithalatımız söz konusu. Bizim Güney Kore'ye daha çok katma değerli ürün satmamız lazım." diye konuştu.

"Güney Kore'nin deri ithalatında binde 5'i karşılıyoruz"

Türkiye'nin Güney Kore'ye 39 milyon dolarlık deri ve deri mamulleri ihracatı gerçekleştirdiğine işaret eden Zandar, bu ülkenin toplam deri ithalatının ise 6,7 milyar dolar olduğunu, Türkiye'nin bu pazarın yalnızca binde 5'ine ulaşabildiğini vurguladı. Katma değerli ürünlerle bu oranı yüzde 1'e çekmek istediklerini dile getiren Zandar, bu pazarda kürk ve deri giysilerle etkili olmak istediklerini anlattı. Bu kapsamda sektörden 19 firma temsilcisiyle Seul'a ziyaret gerçekleştirdiklerini, görüşmelerden umut verici sonuçlar çıktığını aktaran Zandar, şunları kaydetti: "Çin onlar için partner ülke. Lojistik avantajı da var. Ama bu bizim için sorun değil. Çünkü bizim ürün çeşitliliğimiz Çinli üreticilerde yok. Deri üretimindeki gücümüz de Çinlilerde yok. Bizim onlara sağlayacağımız koleksiyonları Çinliler sağlamazlar. İlk etapta tasarım gücümüzün bulunduğu kürk ve deri giysilere odaklandık. STA olduğu için gümrük sıkıntısı yaşamayacağız."

"Güney Kore Uzak Asya pazarını da açacak"

Ticaret Bakanlığının tarım ürünlerinin ihracatı konusunda verdiği navlun desteklerinden de yararlanmak istediklerini aktaran Zandar, Güney Kore'ye ihracatın Japonya başta olmak üzere diğer Uzak Asya pazarlarının kapılarını da açacağını söyledi. Zandar, şunları kaydetti: "Japonya pazarında deri ürünlerinde kota ve artı vergi var. Bunları aşamadığımız için hak ettiğimiz ihracatı gerçekleştiremedik. Japonya'nın 11,8 milyar dolarlık bir deri ithalatı var. Bunun çok büyük bir kısmını marka düzeyinde Avrupa'dan ve Çin'den yapıyorlar. Bizim payımız ise 2,2 milyon dolar. Güney Kore o bölgede çok etken bir pazarlama noktası. Çoğu Çin ve Japon firması Güney Kore'ye gelip ürün satın alıyorlar. Mallarımız o bölgeye Güney Kore üzerinde de gidebilir."