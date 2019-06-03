Dev markalar Norm’u tercih ediyor

Norm Holding bünyesinde bulunan Norm Cıvata, İstanbul Sanayi Odası’nın açıkladığı “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” sıralamasında 2017 yılında 189. sırada konumlanırken 2018’de 34 basamak birden yükselerek 155. sırada yer alma başarısını gösterdi

Norm Cıvata İSO 500 listesinde 155. Sıraya yükseldi

Türkiye'de sanayi faaliyet kolunda yer alan en büyük kuruluşlarını tespit etmek, bu kuruluşlara ait büyüklükleri ortaya koyarak Türk sanayinin gelişimini görebilmek ve geleceğe yönelik yol haritasının belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla her yıl açıklanan “Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu” araştırmasında Norm Cıvata başarı grafiğini sürekli artırıyor.

İSO’nun sanayi kuruluşlarını üretimden satış verilerine kadar kapsamlı olarak değerlendirdiği araştırmada 2017’de 189. sırada bulunan Norm Cıvata, 34 basamak birden yükselerek 2018’de 1 milyar 201 milyon TL üretimden satış rakamıyla 155. sırada yer aldı.

Dev markalara üretim

İhracatın ülke ekonomisini uluslararası arenada söz sahibi yapacak en önemli unsurlardan biri olduğuna dikkat çeken Norm Holding CEO’su Kamil Başaran, “Kuruluşundan bu yana doğru hamlelerle büyümesini sürdüren Norm Holding, yeni yatırımlarıyla ve sağladığı istihdamla Türkiye için önemli bir değer. Her yıl Türkiye’nin En Büyük 500 Kuruluşu sıralamasında emin adımlarla ilerleyişimizi sürdürüyoruz. Ar-Ge ve eğitim çalışmalarına verdiğimiz önem ve süreklilik arz eden yatırımlarımız ile ciddi başarılar elde ediyoruz. Norm Holding, ülke ekonomisine katkı sağlamaya ve Türkiye için önemli bir oyuncu olmaya devam edecek. Dünyanın ve Türkiye’nin sayılı markalarından olan Ford, Volkswagen Group, AUDI, Porsche, Jaguar, LandRover, Fiat, Renault, Mercedes Benz Türk, Daimler Kamyon, MAN, Toyota, BMC, Türk Traktör, Volvo ve Scania, PSA vb. ve Amerika’nın önde gelen elektirikli araç üreticisinin tedarikçisi konumundayız. Almanya, Fransa, İngiltere, Belçika, Hollanda, Polonya, İtalya, Brezilya, Meksika, Rusya ve Çin başta olmak üzere 50 ülkeye ürünlerimizi ihraç ediyoruz. Müşteri deneyiminde bayrağı her daim ön sıralarda taşımak bizler için çok kıymetli. Bu yükselişte katkısı olan değerli çalışanlarımıza ve iş ortaklarımıza teşekkür ederiz.” diye konuştu.