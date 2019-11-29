Dijital dönüşüm insana yatırımla olur

Hugo Boss Kıdemli Proje Yöneticisi ve Yönetim Danışmanı Orçun Açıkgöz tarafından "Moda Sektöründe Dijital Dönüşüm" konulu sunum Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) ev sahipliğinde Ege İhracatçı Birlikleri Konferans salonunda gerçekleşti.

Açılış konuşmasını yapan EGSD Başkanı Hayati Ertuğrul, moda sektöründe dijital dönüşümün çok önemli olduğunu söyledi. Dünyadaki teknolojik gelişmelerin sektörde büyük bir değişimi getirdiğini belirten Ertuğrul, "Teknolojinin insanlar üzerinde bir takım etkileri var. Moda sektöründe çağın şartlarını yakalayarak, insanların ihtiyaçlarına cevap vermeliyiz" diye konuştu.

Üretim koşulları değişti

Orçun Açıkgöz de, internetin günlük yaşantıdaki rolünün artmasıyla, insanların yaşam modüllerinin değiştiğini vurguladı. Teknolojik gelişmelerin insan yaşamını değiştirdiği gibi üretim koşullarını da değiştirdiğini ifade eden Açıkgöz, "Firmalar gelecekte ne olacağını bilmiyor. Firmaları ayakta tutan mesleklerin ilerleyen yıllarda değişecek ve yeni meslekler hayatımıza girecek. Aynı zamanda teknolojik gelişmeler sektördeki rekabet anlayışını da değiştirmektedir. Hangi sektörde olursanız olun teknolojik gelişmeleri yakından takip etmezseniz; rekabet gücünüzü kaybedersiniz" dedi.

Zamana ihtiyaç var

Tekstil sektöründe dijital dönüşümün yapılması için zamana ihtiyaç olduğunu dile getiren Açıkgöz, sözlerini şöyle sürdürdü: "Dijital dönüşüm, insana yatırım yapmakla olur. Hugo Boss olarak çalışanlarımıza eğitimler vererek kurum olarak dijital dönüşümü başlattık. Firmalar dijital dönüşüm için bilgi işleme önem vermek zorunda. Bilgi işleme önem vermeyen firmalar, yeterli hıza ulaşamayacağı için teknolojik gelişmelerin ardında kalır. Hugo Boss olarak dijital dönüşüm için birçok proje yaptık, yapmaya devam edeceğiz."