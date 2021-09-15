Dijital dönüşümün öncüsüne büyük ödül

56 yıldır akaryakıt sektörünün öncü şirketi As Grup ile iş ortaklığını sürdüren, As Grup şirketlerinden Avrasya; Turkcell ile kurmuş olduğu iş ortaklığında en çok büyüyen ve satış gerçekleştiren elektronik satışlar distribütörü ödülünü almaya hak kazandı

Elektronik satışlarda dijital dönüşümün öncüsü misyonunu üstlenen şirketin bu özel gününde, As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan, Avrasya kurucu ortağı ve Genel Müdürü Oğuz Sarıca ile elde edilen başarıda büyük katkısı bulunan Müşteri Deneyimi Ekibi, ödüllerini almanın gururunu yaşadı.

Ödül töreninde konuşan As Grup İcra Kurulu Başkanı Mert Aslan, çalışan odaklı yönetim ve üstün müşteri deneyimi anlayışı ile daima dijital dönüşümü hedeflemelerinin, şirkete başarıyı getirdiğini ve bir adım daha ileriye taşıdığını belirterek, “Dijital dönüşümü ilke edinen şirketimiz, sektörümüzde büyük kolaylık ve farklılık getiren teknolojilerin kullanılması ile her zaman; üreten, ekonomiye katkı sağlayan müşterilerimize, kredi kartı aracılığı ile ödeme imkanı sunmaya ve dijital platformların kullanılmasıyla rekabette fark yaratmalarını sağlamaya, yanlarında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Başarı, kadınlarla geldi

Avrasya Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Oğuz Sarıca ise, sağlanan başarı ve gelişimi yüzde 80’i kadın çalışanlardan oluşan bir ekip ile sağladıklarına dikkat çekerek, “Özellikle kadın çalışanların kariyer yolculuklarında potansiyellerinin önündeki engeller için kullanılan ‘Cam Tavan Sendromunu’ ekiplerimizi kurarken göz önünde bulundurduk ve bu engelleri yıkarak şirket kültürümüzü oluşturduk” ifadelerini kullandı.

Kurulan platform kısa sürede büyük bir başarı yakalarken, yaklaşık 1 ay olan sisteme dahil süresini, 1 saate düşürdü. Bugüne kadar ise sisteme 10 binin üzerinde müşteri dahil edildi.