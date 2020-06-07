Dijital fuarlar geleceği temsil ediyor

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD), "Moda Endüstrisinde Tasarım ve Ürün Geliştirme Süreçlerinde Dijitalleşme" konulu toplantısını internet üzerinden gerçekleştirdi.

Toplantının moderatörlüğünü EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı – TYH Tekstil Arge ve İnovasyon Merkezi Müdürü Zeynep Tecellioğlu San yaparken Astaş Sanayi ve Tekstil Makine Cad /Cam Sorumlusu Sinan Şen, Genmak Makine Genel Müdürü Oktay Genevlioğlu, Masterkey Genel Müdürü Kerem Kadiroğlu ve Polytropon Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Rıza Temel ise konuşmacı olarak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan EGSD Yönetim Kurulu Başkanı Hayati Ertuğrul, pandemi sürecinde Dernek çalışmalarının aksamaması için internet üzerinden çalışmalara devam ettiklerini söyledi. Pandemi sonrasında değişen dünyayı algılamak ve dijital süreçlere adapte olmak için çalışmaları sürdürdüklerini ifade eden Ertuğrul , " Etkinliklerin sanal ortama taşındığı bu süreçte , sanal ticaret heyetleri, sanal ortamda gerçekleştirilecek ticari faaliyetler ve fuarlar yeni fırsatlar doğurmaktadır. Gelecek bu yönde şekilleniyor, firmaların alt yapılarını hazırlamaları gereken bu önemli konuda hizmet veren üyelerimizin görüşlerini almak için bir sohbet toplantısı planlamış bulunmaktayız" dedi.

Ayrıca, "İzmir'de gerçekleşen ilk sanal fuara rağbetin fazla olması bizleri mutlu ediyor. Sektörün bütün temsilcileri dijital çağın gerekliklerini yerine getirerek pazarda yerlerini almalılar. Dijital fuarlar geleceği temsil ediyorlar, firmalar geleceğe hazırlanmalı, gerçekçi dijitalizasyonlar ile fuarlar daha başarılı olacak" dedi.

Sanal ticarete katılacağız

EGSD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tecellioğlu San, yeni normal, değişim ve dijitalleşme pandemi sonrasında hayatımızda yer alan yeni kavramlar biz sektör olarak uzun zamandır dijitalleşmeyi konuşuyuruz, pandemi bu süreci hızlandırmış oldu. Hepimiz çok hızlı dijital dünyaya entegre olmak zorundayız " dedi.

Markaların ve tüketicilerin alışkanlıklarının değiştiği bu dönemde , hazır giyim ve tekstil sektöründe dijitalleşme konusunun, sektörün tüm paydaşlarının, üreticilerin , marka temsilcilerinin , tedarik sağlayıcılarının ve değerli akademisyenlerin de katılımı ile çok yönlü olarak değerlendirmesi gerektiğini ; bu birliktelikle , sektörün dijitalleşme sürecine çok hızlı uyum sağlayarak dünya hazır giyim pazarındaki önemli rolünü koruyacağını , pazardaki payını arttırabileceğini belirtti.

Dijitalleşme verimliliği arttırıyor

Hazır giyim sektöründe dijitalleşmeye bakıldığı zaman tasarım, koleksiyon hazırlama gibi pek çok kalemin dikkate alınması gerektiğini ifade eden Polytropon Türkiye Satış ve Pazarlama Müdürü Rıza Temel, Türkiye'de 2000'li yılların başında birçok sektörün dijitalleşmeye girdiğini söyledi. Tekstilde dijitalleşmenin ilk digit makineleri ile olduğunu, firmaların ürün geliştirme sürecini kontrol altına alabilmeyi öğrendiğini söyleyen Temel, " Hazır giyim sektöründe dijitalleşme verimliliği artıran bir etken. Konfeksiyonda dijitalleşme, üretimini masaya yatırdığımız zaman, satabiliyorsan üret düşüncesini hayata geçirmemize sebep oldu. Dijitalleşmeye yatırım yapan firmalar, bu yatırımın sonucu erken aldılar. Değişim gerekliliktir , çünkü dünya buraya gidiyor. Dijital dönüşüm , yapmış olduğunuz modeli bütünleşik sistem üzerinden kurup, müşterinize anında gönderebilme kolaylığı sağlıyor " diye konuştu.