Dijital Reklam Yatırımlarınız Kazandırıyor mu?

Bugün neredeyse karşılaştığımız her işletme “Google Ads” hizmetinden faydalanıyor. Peki istedikleri hedefe ulaşabiliyorlar mı?

Kapsamlı ve etkin bir Google Ads hesap yönetimi ihtiyacınız var mı diye sorarsak, 10 işletmeden 7’si buna evet diyecektir. Destex Digital, ekibi olarak hedefimiz memnuniyet odaklı hizmet sunmak. Müşterilerimiz ile birlikte çalışarak onlar için önemli olan hedeflere ulaşmayı taahhüt ediyoruz.Doğru ve başarılı bir süreç yaratmanın en temel adımlarından biri uyum.Bu uyumu da değerli müşterilerimiz ile güçlerimizi birleştirerek birlikte daha kaliteli hale getiriyoruz.

Gelişen dijital dünyada ekibimiz de aynı orantıda sürekli öğrenme ve sürdürülebilir performans için çaba sarf etmektedir. Her müşterimize atanan uzman hesap yöneticilerimiz, markanıza ait ihtiyaçlarınızı yerine getirmek için müşteri merkezli bir anlayış sergilemektedir.

“Destex Digital’i yılın her günü pazarlama performansınıza etki edecek bir güç olarak görebilirsiniz.”

Google Reklamları son yıllarda büyük bir yükselen grafik ile karşımızda.Bu da rekabeti bir hayli zorlaştırıyor. İşletmelerin son 3 yılda ücretli aramaya atfedilen gelirlerinin toplam yüzdesi %23’ten %49 oranına yükseldi. ( Bu veriler 2015-2018 yılları için geçerlidir. ) 2015 %23 – 2018 %49

Bunu sağlayabilmek için oldukça yoğun bir optimizasyon gerekir. İşte ekibimiz tüm tecrübesini bu yoğun ve agresif rekabetten gelen deneyimler ile her geçen gün katlamaktadır.

Sürekli İletişim ve Raporlama

Tüm hesap yöneticilerimiz dijital pazarlama programlarını planlama ve yönetme konusunda en az 5 yıllık deneyime sahiptir. Google Ads Uzmanı ile telefon ve e-posta yoluyla doğrudan iletişim kurarak süreçleri takip edebilirsiniz.

Dijital Pazarlamada Tam Hizmet

Neden bir den fazla ajansı kontrol edip iş yoğunluğunuzda bölünesiniz ki? İşte tam bu noktada Destex Digital stratejiden başlayarak, tüm dijital reklam kanallarına ve dönüşüm odaklı web tasarım hizmetine kadar, eksiksiz bir performans pazarlaması hizmeti sunar. Tüm çevrimiçi büyüme ihtiyaçlarınız için bir ortak olarak sizlere doğru hizmeti verebiliriz.

Dijital Gücünüz Biz Olduğumuzda

Atanan hesap uzmanları ile Marka ve sektörünüze dair derinlemesine bir analiz gerçekleştiririz. Analizler doğrultusunda stratejimizi belirler, markaya entegre hale getiririz.

Kampanya ve reklam grupları oluşturarak var olmanız gereken anahtar kelimeler belirlenmektedir.

Reklam metni ve stratejiye göre uzantılar oluşturulur. Bu düzenlemeler ile reklam alaka düzeyi, kalite puanı ve gereksiz tıklamalar engellenerek hesap kaliteli bir düzeye eriştirilir.

Açılış sayfaları ihtiyacı halinde ekibimiz bu konuda da hizmetini sürdürür ve dönüşüm analizlerine uygun A/B testleri gerçekleştirilen landing page’ler üretir. Farklı sonuçlar görebilmek ve dönüşüm kalitesini arttırabilmek için testler yapılır.

Görüntülü Reklam Ağı için ücretsiz sunduğumuz banner setlerimiz ile hedef alanını daha geniş alana yayarız. Tüm görseller onaya sunulur ve bu doğrultuda çalışma plana dahil edilir.

Tüm bu adımları doğru planlama ve kurgu süreci ile devam ettiririz. Son olarak bu yapıların geri dönüşünü gösteren raporlama ve istatistik süreci ile devamlı müşteri bilgilendirmesi sağlarız.

Google Reklam Ajansı; Bugünü daha iyi değerlendirmek ve kazancınızı yükseltmek için Premier Partner rozetine sahip, destexdigital.com web sitesini ziyaret edebilirsiniz.