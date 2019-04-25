Dijitalleşme, müşteri memnuniyetini artırıyor

MBİS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, işletmelerde tedarikçilerin, çalışanların ve müşterilerin aynı sayılar üzerinde çalışabilmesini dijitalleşmeyle mümkün olduğunu belirterek, "Dijitalleşme hızı beraberinde getiriyor. Belli eksiklikler ve avantajları daha fazla. Müşteri memnuniyetini arttırıyor" dedi.

Doğancan Bingöl - Teknolojinin sosyal hayattan ticarete kadar bir çok noktada vazgeçilmez hale gelmesi nedeniyle dijitalleşme iş hayatında önemli yer sahibi oldu. MBİS Genel Müdürü Cenk Salihoğlu, dijitalleşmenin en verimli şekilde kullanılması gerektiğine dikkat çekti. Değişim üzerinde sürekli düşünüp çalışmanın önemini vurgulayan Salihoğlu, son dönemde dijitalleşmeye olan talebin içi boş bir kavram olmadığını müşterilerin memnuniyetini arttırdığını söyledi.

Verimli yönetim

Dijitalleşmenin işletmelerin şirketlerini daha verimli yönetilmesine olanak sağladığını anlatan Salihoğlu, "Sayısallaşma, bazı şeylerin olup bittikten sonra değil de olmadan önce farkına varılması gereken bir yapı haline getirdi bizi. Bütün işletmeler kaynaklarına tedarikçilerimizin, müşterilerimiz çalışanlarımızın ortak çalışabileceği bir platform haline geldik. Aslında akıllı işletme dediğimiz zaman çok fazla veri olduğunu bilmeliyiz. Her şirketin milyonlarca datası var. Ama bu datalardan sonuç alabilecek ve bu sonuçları analiz edebilecek bir platforma ihtiyacı var. Bu platformu nasıl kurabiliriz bunun üzerine çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijitalleşme bir yolculuktur

Dijital bir yol haritasının ticarette ve sosyal hayatta daha verimli olabileceğini belirten Salihoğlu, şöyle konuştu; "En basit bir market işinin dijitalleşme ile bambaşka bir hale geldiğini görebiliyoruz. Bir dijital yol haritasıyla birlikte firmaların rakiplerinden yani diğerlerinden uzaklaşıp veriyi hem kendi içinde rekabet avantajı haline getirebilecekleri, aslında veriyi ürün olarak pazarlayabilecekleri bir dönüşüm dönemindeyiz. Geçtik geçmedik diye kategorize etmek istemiyorum. Dijitalleşmek aslında bir yolculuk. Bunun bir ölçeği yok. İş hayatı sürekli değişiyor. Beklentiler talepler yöneticiler ve algılar sürekli değişim ve dönüşüm halinde ürünler ve hizmetler değişiyor. Bunların sürekli değiştiği bir ortamda biz dijitalleştik diyemeyiz ama bu bir yolculuktur bu yolcuğa çıkan firmalarımız var. Çok güzel başarı öyküleri var. Aklımıza gelmeyen şeyler yapıp verimlilik noktasında müşterilerine verdiği hizmet ve katmadeğer bakımından çok güzel sonuçlar alan firmalarımız var ama henüz toplama baktığımız zaman daha çok fazla yol almamız gerekiyor."

Orta seviyedeyiz

Salihoğlu, Türkiye'nin dijitalleşmede çok yol alması gerektiğini belirterek, dijitalleşme endeksi ve rekabet endeksi gibi bir çok çalışmanın olduğunu bu sonuçların Türkiye'nin dijitalleşmede orta seviyede olduğunu gösterdiğini belirtti. Türkiye'nin güçlü bir insan kaynağı potansiyeli olduğuna değinen Salihoğlu, "Çalışarak ve bütçe ayırarak çok güzel sonuçlar elde edebileceğimizi düşünüyorum. Dijitalleşme avantajını kullanarak bütün dünya ve dijital sistemlere sahip olabilecek potansiyele sahibiz. Eskiden bir üretim tezgahı Almanya veya Amerika'da üretiliyorsa Türkiyeye gelişi yıllar alıyordu. Artık bu devri kapattık dijitalleşme ve sayısallaşma bunun önüne geçti. Aslında bu bizim avantajımıza bir durum. Dijital dünyada görmediğimiz bir şey yok yeter ki onu alalım değerlendirelim ve ortaya kaliteli işler koyalım" diye konuştu.

Hız işlevsel olabilir

Dijitalleşmenin kategorize edilmesinin doğru olmayacağını belirten Salihoğlu, bir cihazın ya da makinenin bozulacağını, arıza vereceğini önceden tespit etmenin hızla alakalı olduğunu, yeri geldiğinde hızın işlevsel olabileceğini ama bazı durumlarda da temkinli davranılması gerektiğini ifade etti.

Dijitalleşmenin artık internet kullanıcılarına sonsuz bir hız sunduğunu da belirten Salihoğlu, şunları söyledi; "İnternet kullanıcılarının neredeyse artık hiç biri uzun videolar izlemeyi tercih etmiyorlar. O yüzden her şey kısaldı ve hızlı tüketilebilir bir hale geldi. Kullanıcılar 3 dakikalık videolara artık uzun diyerek talep göstermiyorlar. Dijitalleşme aslında beraberinde bize çok şey kattı çokta şey aldı. Yaratıcı olursak ben karşılığını göreceğimizi düşünüyorum. Ayrıca gazetecilik mesleğine bile bakabilrisiniz geleneksel medya baskı gazete yerini dijitale bıraktı. İnsanlar artık uzun haberler okumak yerine internet üzerinden kısa kısa tek cümlelik haberler ile bilgiyi almak için çaba gösteriyor. Bunların hepsi dijitalleşmenin sonucu olarak karşımıza çıkıyor."