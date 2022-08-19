Dikili'ye 5 milyarlık yatırım! 3 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak!

İzmir'de 3 bin 500 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 milyar liralık Dikili TDİOSB'nin temeli, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'nin katılımıyla atıldı. Temel töreninde konuşan Yıldırım İzmir'e iki müjde verirken Tarım ve Orman Bakanı Kirişçi ise İzmir’e 20 yılda 27 milyar liralık tarımsal destek sağlandığını söyledi.

FATİH ÖZKILINÇ- İzmir'in Dikili ilçesinde faaliyete geçirilecek jeotermal ısıtmalı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi’nin (TDİOSB) temeli AK Parti Genel Başken Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’in katılımıyla atıldı. Toplam 3 milyon 29 bin metrekarelik alanda faaliyet gösterecek tesis, Avrupa ve Türkiye'nin en büyük jeotermal ısıtmalı TDİOSB'si olacak. Tamamlandığında toplam yatırım tutarı 5 milyar liraya ulaşacak proje, tamamen faaliyete geçtiğinde ülke ekonomisine yıllık 1,6 milyar lira katkı sağlayacak.

"İzmir denilince artık Tarım 4.0'ı konuşacağız"

Temel atma töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, İzmir'in tarımda son derece önemli bir kent olduğunu açıkladı. Yıldırım, “Son yıllarda herkes Sanayi 4.0'ı konuşuyor ama İzmir denilince artık Tarım 4.0'ı konuşacağız. Tarımın katma değerini artıracak teknolojilerin kullanıldığı akıllı işletmelerin olacağı bu TDİOSB'de hem dikey, topraksız, jeotermalli tarım yapılırken, tarıma dayalı katma değerli üretim de yapılacak. Hayata geçtiğinde tarımsal ihracatımız da artacak. Kentteki 3 bin 500 hemşehrimize iş ve aş imkanı doğacak. Tarım teknolojileri ile tarımda katma değerin artırılmasında burada yenilikleri hayata geçireceğiz. Biran önce buranın hayata geçmesi için gerekli finansal destek de verilecek” diye konuştu.

Yıldırım'dan iki müjde

17 Ağustos Gölcük depremine de değinen Yıldırım, "Büyük acılar yaşadık binlerce vatandaşımızı depremde kaybettik. İzmir depremiyle ilgili yaralar süratle sarıldı ve ilk etapta evleri yıkılan hemşehrilerimize konutları teslim edildi. Orta hasarlı binaların ne olacağı sorunu vardı. Bunların yeniden yapılması konusunda uzun süredir depremzede dernekleri gayret gösterdi. 2 bin civarında ağır hasarlı depremzedelerin binaları yapılacak ve uygun, uzun vadeli kredi imkanları sağlanacak. Bunun da müjdesini buradan vermek istiyorum. Ayrıca İzmir ekonomisi ve geleceğinin konuşulacağı İzmir İktisat Kongresi öncesi bir müjde daha veriyorum. Cumhuriyet Dönemi'nde yapılan İktisat Kongresi binası tekrar ayağa kaldırılacak” dedi.

Atatürk'ün hayaliydi

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ise ülkede herkesin tarımı konuşmasına karşın bir Tarım Kanunu bile olmadığını, Atatürk'ün de hayali olan 65 yıllık bu özlemin kendileri döneminde sona erdiğini aktardı. Ülke olarak bu ülkenin dün kendi kendine yeten ülkeyken bugün kendine yetmediği yönündeki sözleri tebessüm ederek dinlediğini kaydeden Kirişçi, “Kent tarımı bizim için 3 büyükşehirle sınırlı olmayacak. Bunun için de doğudaki jeotermal potansiyeli olan diğer illerimizde de örtü altı üretim uygulamalarıyla bunları geliştireceğiz. Bu ülkenin üreticilerinin daha fazla üretmesi için her türlü desteği vereceğiz” ifadelerini kullandı.

İzmir’e 20 yılda 27 milyar liralık tarımsal destek sağladıklarını altını çizen Kirişçi, “Bu desteklerimiz artarak devam edecek. Yapacağımız değişikliklerin başında tarımdaki keyfiliğin sona erdirilmesi olacak; üreticilerimiz neyi nerede ne zaman ne şekilde ekmeleri konusunda yardımcı olunacak. Ayrıca üreticilerimizin elektrikle ilgili borçlarını ödemeleri konusundaki finansman ihtiyaçlarını karşılamaları için 10 milyon TL’ye kadar sıfır faizli krediden yararlanma imkanı getirdik” dedi.

Avrupa'nın en büyüğü olacak

İzmir Ticaret Odası (İZTO), İzmir Ticaret Borsası (İTB) ve Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) adına konuşan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Başkanı Ender Yorgancılar, ortak iş yapma kültürünün en önemli projelerinden Dikili TDİOSB ile İzmir'in bir kez daha el ele verdiğini söyledi. Yorgancılar, “İzmir’de tarıma dayalı sanayinin gelişimi, modern teknoloji ile katma değerli yerli üretimi artırırken, ihracata, istihdama olumlu yönde katkı sağlayacaktır” derken Dikili Sera TDİOSB Yönetim Kurulu Başkanı Osman Öğmen de, “İzmir’de 4 yıl önce Oda, Borsa ve Birlikler olarak Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri (TDİOSB) kurma çalışmasına başlamıştık. Bu projeyle Avrupa’nın en büyük sera kümelenmesini, tarımsal üretim ve sanayi entegrasyonunu hayata geçireceğiz” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol butona basarak Dikili Sera TDİOSB'nin temelini attı.



2025'te teslim edilecek

Yatırımcıya 2025 yılında parsellerin teslim edileceği 3 milyon metrekarelik Dikili Sera TDİOSB'de 85 yatırımcı yer alacak. TDİOSB modern ve otomasyon sistemine sahip teknolojik seralardan oluşacak. Yıllık 80 bin ton kaliteli yaş sebze ve meyve üretilip yurt içi ve yurtdışı piyasalara sunulacak. Bölgede faaliyete geçecek şirketlerin toplam yatırım miktarı ise 5 milyar lirayı bulacak ve bu şirketlerde 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. TDİOSB'nin enerji ihtiyacı, bünyesindeki jeotermal, güneş ve rüzgar gibi temiz enerji tesislerinden karşılanacak. Kurulacak AR-GE laboratuvarlarında ise daha kaliteli yeni ürünler geliştirilecek.