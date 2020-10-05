Dimes, dünya liderlerinin arasında

Türkiye'nin önde gelen içecek şirketi DİMES, mobil pazarlamanın küresel çatı örgütü MMA'in (Mobile Marketing Association) kampanyaların işe etkisi analizi çalışmasında dünyanın en iyi 20 şirketi arasında yer aldı.

DİMES, MMA Smarties İş Etkisi Endeksi'nde Türkiye'nin ilk üç şirketi arasında yer alırken, Türkiye'den sıralamaya giren tek içecek şirketi olarak dikkat çekti. Türkiye'nin yerli sermayeli ilk meyve suyu ve önde gelen içecek markası DİMES, Mobil pazarlama kampanyalarının işe etkisini ölçümleyen MMA Smarties İş Etkisi Endeksi 2019 (MMA Smarties Business Impact Index) çalışmasında, 20 küresel lider şirket (reklam veren) arasında yer aldı.

Başarısı kanıtlanmış mobil pazarlama kampanyalarının, işe olan etkisini ölçümleyen MMA Smarties İş Etkisi Endeksi 2019'da DİMES, hem markalar ve sektörler, hem de reklam veren şirketler sıralamasında küresel ölçekte ilk 20 arasında yer aldı. Küresel ölçekte şirketler sıralamasında, Türk şirketleri arasında Sabancı Holding ve Turkcell Holding'in ardından 3üncü sırada yer alan DİMES, sıralamaya giren tek Türk içecek şirketi oldu. Küresel ölçekte içecek markaları sıralamasında ise DİMES, üçüncü sırada yer aldı.

Endeksin Avrupa bölgesel ölçekli sıralamasında ise, ilk 10 şirket arasında yer alan DİMES, Avrupa ölçeğinde içecek markaları sıralamasında Nescafé 3ü 1 Arada ve Coca-Cola'nın önünde birinci sırada yer aldı.

DİMES'in MMA Smarties İş Etkisi Endeksinde başarı çıtasını sürekli yükselttiğini söyleyen DİMES Dijital İletişim Müdürü Ezgi Özyıldırım, "Bu endeksin en önemli özelliği, iletişimde elde ettiğiniz başarının işinize ne derece yansıdığını sorgulaması. Geçen yıl küresel ölçekte en başarılı 50 marka arasında yer aldığımız bu endekste, bu yıl şirketler ve markalar sıralamalarında dünyanın ilk 20'si arasında yer almak bize heyecan veriyor. İçecek şirketi vizyonumuzla yeni kategorileri tüketiciye sunarken, MMA Smarties İş Etkisi Endeksinde ilk 3 Türk şirketi arasında yer almak ve sıralamada tek Türk içecek şirketi olmak mutluluğumuzu katlıyor. Bir Türk şirketi ve markası olarak, dünya liderleri arasında yer almak bize gurur veriyor" dedi.

MMA Smarties İş Etkisi Endeksi, Mobil Pazarlamanın küresel gelişimine yön veren Mobil Pazarlama Birliğinin (Mobile Marketing Association / MMA) reklam ve medya çalışmaları etkinlik ölçümlemesinde dünya çapında bir uzman kuruluş olan WARC iş birliğiyle geliştirilen tescilli metodolojiyle oluşturuluyor.

Endeks, mobil pazarlama dünyasının inovasyon, yaratıcılık ve başarıyı ödüllendiren tek ödül programı MMA Smarties Ödüllerine yapılan global başvurular sonucunda tüm programlardaki finalist ve ödül sahibi kampanyalar değerlendirilerek belirleniyor. Kampanyaların, iş büyümesine etkisi ve sonuçları ölçümleniyor.