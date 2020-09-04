Dinamik ısı hisselerine büyük talep

Polietilen ve Polistiren bazlı köpük ürün çözümleri tasarlayıp, geliştirerek üretimini gerçekleştiren Dinamik Isı'nın borsa satış yöntemiyle gerçekleştirdiği halka arzında talep toplama süreci, yatırımcıların yoğun ilgisiyle tamamlandı

Gedik Yatırım aracılığıyla gerçekleşen halka arz kapsamında yatırımcılar, Dinamik Isı'nın halka arz edilen paylarının 27 katından fazlasını talep ettiler. Tamamı sermaye artırımı yoluyla 8.700.000 TL nominal değerli payların 3,52 TL fiyattan Borsa'da talep toplama sürecine yatırımcılar büyük ilgi gösterdi. 30.624.000 TL büyüklüğündeki halka arzı Gedik Yatırım gerçekleştirirken, Dinamik Isı, 3 Eylül Perşembe gününden itibaren de Borsa İstanbul'da DNISI koduyla işlem görmeye başladı.

Şirketin halka arzına yönelik bir açıklama yapan Dinamik Isı Yönetim Kurulu Başkanı Metin Akdaş, şirket hisselerine yatırımcılar tarafından gösterilen ilgiden duydukları memnuniyeti dile getirdi. "Yatırımcıların şirketimize gösterdikleri yoğun ilgiyle, hedeflerimizi bir an önce uygulamaya koyacak olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Firmamıza gösterilen bu yoğun ilgi, aynı zamanda sorumluluğumuzu bir kat daha artırıyor ki, hemen gerçekleştireceğimiz kapasite artırımı ve Ar-Ge yatırımlarımızla katma değerli ürünlerimizi daha da geliştirerek yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki etkinliğimizi artırarak, yeni hissedarlarımızın güvenine layık olmaya çalışacağız. Dinamik Isı olarak, Şirket'imize ortak olmayı seçen tüm yatırımcılara teşekkür ederiz" dedi.

Dinamik Isı halka arz sürecine liderlik eden Gedik Yatırım'ın Genel Müdürü Metin Ayışık ise, "Ülkemizde sürdürülebilir büyümenin ancak sermaye piyasaları yoluyla gerçekleşeceğine inanıyoruz.Şirketlerin işletme sermayesi ihtiyaçları ile yatırımlarını finanse etmesinin ve istikrarlı büyümelerini gerçekleştirmelerinin başlıca yoluda halka arz ile borsaya açılmalarıdır.Halka arzların yeni yatırımcıları da sermaye piyasası ile tanıştırmada büyük katkısı olmaktadır. Pandemi sürecinin dünya piyasalarını yakından etkilediği böyle bir dönemde, son derece başarılı bir halka arz gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Dinamik Isı'nın halka arzını 3,52 TL sabit fiyatla borsada talep toplama ve satış yöntemiyle gerçekleştirdik. Yatırımcıların ilgisi yüksek oldu;Toplam 175 bin 971 yatırımcıdan 27 kat üzerinde talep geldi. Halka arzların sermaye piyasamıza yeni yatırımcılar katmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl pay piyasası halka arzlarında yüzde 50 ile pazar lideri olduk ve yatırımcıları memnun eden başarılı halka arzlara bu sene yenilerini katmak için çalışıyoruz. Dinamik Isı halka arzının borsamıza ve yatırımcılara hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.



