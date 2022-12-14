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DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 13 bin 200 lira!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı: 13 bin 200 lira!
14 Aralık 2022 Çarşamba 15:11

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) İstanbul Bölge Temsilcisi Asalettin Arslanoğlu, asgari ücretin net 13 bin 200 lira olmasını talep etti.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da yer aldığı grup, Fatih ilçesindeki İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önüne geldi, bazı pankartlar taşıdı.

Çerkezoğlu, burada yaptığı açıklamada, sosyal adaletin en önemli araçlarından birisinin asgari ücret olduğunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün ikinci toplantısını yapacağını belirten Çerkezoğlu, "Türkiye’de ortalama ücret haline gelmiş olan asgari ücretin insanca yaşayacak bir düzeyde belirlenmesi mücadelemizi, masada değiliz ama iş yerlerinden alanlardan meydanlardan yürütmeye devam ediyoruz." diye konuştu.

Çerkezoğlu, ücretlerin toplu sözleşmeyle belirlenmesini talep etti.

Arslanoğlu ise yaptığı basın açıklamasında yüksek enflasyon nedeniyle alım gücü kaybı yaşandığını ifade etti.

Verginin tabana değil tavana yayılmasını talep eden Arslanoğlu, asgari ücretin net 13 bin 200 lira olması gerektiğini kaydetti.

Grup, basın açıklamasının ardından İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünden ayrıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #asgari ücret #disk #haber
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