Doğal Taş İhracatında Hedef: 6 Milyar Dolar

EMİB tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Gala Gecesi’nde konuşan TİM Başkanı İsmail Gülle, doğal taş sektörünün 2021 yılı ihracat hedefinin 6 milyar dolar ve üzeri olduğunu vurguladı. ​​​​​​​

FATİH ÖZKILINÇ-Ege Maden İhracatçıları Birliği(EMİB) tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması Doğal Taş 2021 Gala Gecesi Selçuk Efes Antik Kenti’nde gerçekleştirildi. UNESCO Dünya Mirası listesinde bulunan antik kentteki görkemli geceye Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay’ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) Başkanı İsmail Gülle, Maden ve Petrol İşleri(MAPEG) Genel Müdürü Cevat Genç, Ege İhracatçı Birlikleri(EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer, EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya, Azerbaycan ve Gürcistan’dan gelen delagasyon üyeleri, birlik başkanları, sektör kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşları başkanları ve yöneticileri katıldı. Gecede AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın kazanlarına ödülleri takdim edildi.



Doğal taş ihracatını artırmalıyız

Türk doğal taşının prestijli projelerdeki kullanımını artırmak amacıyla, Ticaret Bakanlığı’nın desteği ile düzenlenen AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın ödüllerinin verildiği gecede konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, “Türkiye dünya maden rezervlerinin yüzde 33 sahip bir ülke. Dünyada 15 milyar metreküp mermer rezervi var. Bunun 5 milyar metreküpü Türkiye’de. Doğal taşın anavatanı olan ülkemizde ihracatı daha da arttırmamız lazım. Bu sene ilk 9 ayda 1.6 milyar dolarlık doğal taş ihracatı yapmışız. Mermer yüzde 95’ini oluşturuyor. Mermerde güzel bir gelişme var. Blok mermerden işlenmiş mermere geçiyoruz” dedi.

“211 milyar dolar hedefini geçeceğiz”

İşlenmiş mermerin toplam doğal taş ihracatı içindeki payının yüzde 57’lere ulaştığını dile getiren Turagay, Türkiye’nin mermer ihracatının yüzde 18’inin Amerika’ya yapıldığını belirterek “Bu pazarda daha da yüksek pay almamız lazım. Daha fazla çalışmalıyız. Ben değil biz demeliyiz. Türkiye’mizin potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. İhracatçılarımız bunu gösterdi. İhracatçılarımız sabahtan akşama bir nefer gibi çalışarak Türkiye’nin ihracatını geçen ay 20.8 milyar dolara taşıdılar. İlk kez aylık bazda ihracatımız 20 milyar doları geçti. İhracatımızdaki artış ocak-eylül döneminde yüzde 30’ları buldu. 161 milyar dolara çıktı. Cumhurbaşkanımızın koyduğu hedef 211 milyar dolar. Ama bunu da hep beraber çalışarak geçeceğiz” diye konuştu. Tasarım, inovasyon ve katma değeri yüksek ürün vurgusu da yapan Bakan Yardımcısı Turagay, bu konuda gençlere destek verilmesi gerektiğini kaydetti.



Doğal taş ihracatında hedef: 6 milyar dolar

TİM Başkanı İsmail Gülle ise kilogram değeri yüksek ihracat vurgusu yaparak “Pandemiden sonraki süreçte çok özel bir dönem yaşıyoruz. Özellikle dünya ticaretinde tedarik zincirinin bozulduğu, lojistikte sorunların olduğunu biliyoruz. Yoğun talep artışı, ülkemize gösterilen teveccüh sektörlerimizin hepsinde bir teveccüh oluşturdu. Hedefimiz 6 milyar dolar üzerinde bir doğal taş ihracatı yapmak. Dünya rezervinin üçte birine sahip olduğumuz doğal taş sektöründe daha büyük hedefler tutturmalıyız. Biz bunu akılla, fikirle, ruhla ve tasarımla yapabileceğimizi de biliyoruz. 150 milyon tonun üzerinde ihracat yapıyoruz. Bunu 300 milyon tona çıkarmak hedefimiz değil. Bütün hedefimiz ihraç ettiğimiz ürünün kilogram değerini yukarılara çıkarmak. Böylelikle hem yaptığımız işi anlamlı hem de rekabeti ulaşılmaz bir noktaya taşırız. Elimizdeki değer çok kıymetli” şeklinde konuştu.



İhracat gençlerle artacak

Gençlerin hayallerinin, heyecanının sektörlere taşınması gerektiğini ifade eden Gülle, “Bu nedenle TİM olarak inovasyonu, Ar-Ge ve tasarımı destekliyoruz. Biliyoruz ki gençlerin heyecanıyla desteklenmiş işler mutlak başarıya gidiyor. Hedefimiz 2026’da 300 milyar dolar ihracat. Daha sonrasında da ihracatımızı gençlerimizle 500 milyar dolar ve ötesine taşıyacağız” dedi.



“Tarihimizin zirve noktasındayız”

MAPEG Genel Müdürü Cevat Genç de “Dünyanın gelişmiş ülkelerinde, madenciliğin Gayri Safi Milli Hasıla’daki payı yüzde 5 ila 10 arasındayken, ülkemizdeki payı maalesef yüzde 1 ila 2 arasındadır. Madencilikte yarı mamul haline getirilmiş bir hammadde ekonomiye yaklaşık sekiz, tam mamul haline getirilmiş bir hammadde ise yaklaşık 24 kat değer sağlamaktadır. Potansiyeli böylesine yüksek bir sektördeki asıl hedefimiz; hammadde ihraç eden bir ülkeden yüksek katma değerli uç ürün ihraç eden bir ülke haline gelmektir. Dünya rezervlerinin hatırı sayılır bir miktarına sahip olduğumuz doğal taş kaynaklarımızın işlenmesi, üzerinde yaşadığımız topraklardaki en eski faaliyetler arasındadır. Bu nedenle, doğal taş işletmeciliğini bu coğrafyanın köklü bir geleneği olarak değerlendirmekteyiz. Üretim, ihracat ve istihdam rakamları incelendiğinde, tabii kaynaklar sektörünün bugün ulaştığı seviye, tarihimizin zirve noktasıdır. 650 renk ve desende mermer ile 150 farklı çeşitlilikte doğal taşa sahip olan ve dünyada markalaşma yolunda önemli yol kat eden Türk doğal taşının bu konumunu sürdürebilmesi için Ege İhracatçıları Birliğimiz ve Ticaret Bakanlığımız desteğiyle düzenlenen bu gibi yarışmaların çok önemli olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.



AMORF sektöre katkı sağlayacak

AMORF Doğal Taş Proje ve Tasarım Yarışması’nın büyüyerek devam edeceğini belirten EMİB Yönetim Kurulu Başkanı Mevlüt Kaya da “AMORF sektörün katma değerli ürün ihracatına önemli katkılar sağlayacak, mimarlar ve tasarımcılarla sektör arasında bir köprü görevi üstlenecek. Türk madencilik sektörü olarak 2021 yılının Ocak - Eylül ayında "İnadına üretim, inadına ihracat" sloganıyla hareket ederek, Madencilik Platformundaki 16 STK güçlerimizi birleştirerek ihracatımızı yüzde 48 arttırarak 3 milyar dolardan 4,4 milyar dolara taşıdık. 2021 yılı sonunda ihracatımızın 6 milyar dolara ulaşacağına inanıyoruz. Bu yılın 9 aylık döneminde doğal taş ihracatımız ise; yüzde 28'lik artışla 1 milyar 558 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı sonunda doğal taş ihracatında 2 milyar doları geçmek için çaba gösteriyoruz. Katma değerli ürün ihracatımızın artması için pandemi döneminde işlenmiş ürün talep eden pazarlara yönelik sanal ticaret heyeti organizasyonları yaptık. Yönetim Kurulumuzun 6 aylık süresi var. Bu 6 aylık sürede maden ihracatını arttırmak adına çalışmalarımızı ilk günkü şevkle ve azimle sürdüreceğiz” açıklamalarında bulundu.

