Doğalgaz zammından sonra ekmek ve makarnada zam beklentisi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, doğalgaz zamlarının en çok un ve makarna üreticilerini vuracağını, maliyetlerin artmasıyla birlikte zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi

Doğalgaz zammını otomatiğe bağlayan Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. (BOTAŞ), sanayide ve elektrik üretiminde kullanılan doğalgaz toptan satış fiyatlarına 1 Kasım'dan geçerli olmak üzere yüzde 48'i aşan oranlarda zam yaptı. Konutlarda kullanılan doğalgaz fiyatları ise şimdilik artırılmadı.

Ancak Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nurettin Özdebir, yeni zamlar yüzünden elektriği en fazla kullanan un ve makarna sanayicilerinin maliyetinin olağanüstü arttığını, halkın en çok tükettiği ekmek ve makarnaya zammın kaçınılmaz hale geldiğini söyledi.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, Özdebir, doğalgaz zamlarının üretici fiyatlarını artırıcı yönde etkisi olacağı uyarısında bulundu.

Özdebir, “Özellikle enerji yoğun sektörlerde maliyet baskısı çok yükseldi. Elektriği en çok kullanan sektörlerin başında değirmenciler, makarna üreticileri, demir-çelik, tekstil ve konfeksiyoncular geliyor. Dolayısıyla elektrik üretiminde kullanılan doğalgaza gelen bu zamlar halkın temel gıda maddeleri olan unun, ekmeğin ve makarnanın üretim maliyetini yükseltecektir. Umarım kendi doğalgazımız bir an önce çıkar da daha fazla zam yaşamayız” dedi.